Парубий призвал НАТО заставить Москву уважать суверенитет своих соседей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания Межпарламентского совета Украина-НАТО сегодня в Киеве.

"В рамках политического диалога Украины с НАТО нам следует сосредоточиться на стратегии восстановления территориальной целостности Украины... Наша главная цель ясна - это вернуть в нашу страну мир и заставить оккупантов уйти с нашей земли. Украина выполняет Минские соглашения, несмотря на то, что другая сторона продолжает ежедневно нарушать свои обязательства, подчеркиваю - ежедневно. Поэтому для нас очень важно применять международные инструменты для поддержки дипломатического пути. Без глобального давления Россию не остановить", - сказал Парубий.

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По его словам, давление должно поддерживаться, пока Москва не начнет уважать суверенитет своих соседей.

"Путин понимает только язык силы, он остановится ровно там, где мы его остановим", - сказал Парубий.

По мнению председателя Верховной Рады, кроме санкций против РФ, также необходима широкая международная присутствие на Донбассе.

Кроме того, он отметил, что вопрос возвращения Крыма не должно отходить на второй план.