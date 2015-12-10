СМИ подготовили инфографику относительно расходов Украины на оборону за последние 20 лет

Журналисты телеканала "24" подготовили инфографику, в которой видно, в каких годах сколько тратили в Украине на оборонную отрасль.

Как видно, меньше всего средств Украина потратила в течение 2006-2013 годов - меньше или около 1% от ВВП государства.

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В течение последнее двух лет расходы значительно возросли, что связано с российскими аннексией Крыма и агрессией на Донбассе. Так, расходы на оборону в 2015 году достигли 5% ВВП, что можно считать наибольшим показателем за последние 20 лет.

Ранее УНИАН сообщал, что СНБО предлагает правительству предусмотреть в проекте Госбюджета на 2016 год расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны в объеме 5 процентов от валового внутреннего продукта для сектора безопасности и обороны, при этом финансирование потребностей этого сектора предусмотреть в объеме не менее 100 млрд грн из общего фонда госбюджета.