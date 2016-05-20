Покушение на Шокина: в СБУ заверяют, что следствие по делу ведет Военная прокуратура

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Дело о покушении на Шокина ведет Военная прокуратура. Поэтому за комментариями лучше обращаться к ним. Мы оказываем прокуратуре всестороннюю помощь, выполняем отдельные поручения, но по сути комментировать может только Военная прокуратура", - сказала Гитлянская.

Как сообщал УНИАН, ранее в СБУ заявляли, что дело о покушении на Шокина находится в их производстве. В частности, на брифинге 23 февраля об этом сказал руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук. По его словам, следствие по делу по факту покушения на генпрокурора значительно продвинулось. "Дело находится в производстве следователей СБУ. Мы в последнее время собрали дополнительную доказательную базу, следствие существенно продвинулось. Но, к сожалению, не могу говорить о деталях, поскольку не имею разрешения следователя", - сказал он. Также Ткачук добавил, что не может даже сказать, есть ли конкретные подозреваемые по этому делу.

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Справка УНИАН. 2 ноября 2015 года около 22.00 был обстрелян рабочий кабинет тогдашнего генпрокурора Шокина. В результате обстрела никто не пострадал.

3 ноября заместитель генпрокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что по факту посягательства на жизнь генпрокурора было открыто уголовное производство по ст. 112 Уголовного кодекса Украины (покушение на государственного деятеля), что наказывается лишением свободы на срок до 15 лет или пожизненным лишением свободы. По словам Матиос, следствие проводит Служба безопасности Украины, прокуратура осуществляет процессуальное руководство.