В ГПУ заявили, что потенциальных подозреваемых в деле о покушении на Шокина пока нет

Прокуратура ожидает результатов экспертиз в уголовном производстве о покушении на генерального прокурора Виктора Шокина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил прокурор Генеральной прокуратуры Владислав Куценко.

"Все экспертизы, которые были проведены в этом деле, сейчас анализируются Службой безопасности. Мы ждем информации от них. Но собрано достаточно много информации, интересной информации, и мы ждем выводы СБУ", - сказал Куценко.

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Также он добавил, что пока потенциальных подозреваемых в производстве о покушении на Шокина нет, поскольку еще неизвестны результаты экспертиз.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября около 22.00 был обстрелян рабочий кабинет Шокина. В результате обстрела никто не пострадал.

3 ноября по факту посягательства на жизнь генпрокурора было открыто уголовное производство по ст. 112 Уголовного кодекса Украины (покушение на государственного деятеля). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.