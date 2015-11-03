Матиос: в кабинет Шокина стреляли прицельно, спасло бронированное стекло

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Матиос сказал на брифинге в Киеве.

"Точно следствие убеждено об осведомленности стрелка, а также его заказчиков о месте расположения вещей и предметов, в том числе, месте нахождения, личном месте пребывания генерального прокурора, потому что выстрел был произведен в упор из расчета на попадание в область туловища или головы", - сказал Матиос.

Он также сообщил, что всего стрелок выпустил три пули.

"И только наличие бронированного щита из стекла позволило избежать фактически смертельного действия вследствие этих выстрелов", - сказал Матиос.

Также он заявил, что в соседних с Генрокуратурой домах были сорваны замки.

"Могу сообщить, что в некоторых из окружающих домов обнаружены следы недавнего срыва, взлома навесных замков, то есть для попадания на чердак этих домов", - заявил Матиос.

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Кроме того, он сообщил, что "напротив тыльной стороны (здания) Генеральной прокуратуры, где расположен кабинет генерального прокурора и окна которого выходят в тыл от улицы Гусовского, расположено несколько очень интересных помещений, одним из которых является помещение корпорации "Укрподшипник".

Как отметил Матиос, "пуля, которая была выпущена, фактически была направлена ​​прицельно с использованием, наверное, скорее всего, тепловизора, поскольку все шторы, все ролеты, предусмотренные в вечернее время, - они были закрыты".

По его словам, лица, которые обстреляли кабинет Шокина, могут быть приговорены к 15 годам лишения свободы либо к пожизненному заключению.

“Впервые на таком уровне было совершено покушение на государственного деятеля, что предусмотрено и классифицируется статьей 112 Уголовного кодекса Украины, где говорится, что покушение на государственного деятеля - и указывается перечень должностей, куда также входит и генеральный прокурор Украины - наказывается лишением свободы до 15 лет или пожизненным лишением свободы”, - подчеркнул Матиос.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября, около десяти часов вечера был обстрелян рабочий кабинет Шокина. В результате обстрела никто не пострадал.