Открытие Ормузского пролива под вопросом, загруженные нефтью танкеры развернулись, - СМИ

Миллионы баррелей нефти де-факто остались в пункте отправки.

Шесть нефтяных танкеров развернулись обратно в Персидский залив после неудачной попытки пройти через Ормузский пролив. Судовладельцы и нефтетрейдеры находятся в растерянности, пытаясь выяснить, выполнит ли Иран свое обещание оставить этот стратегический проход открытым для всех.

Bloomberg сообщает, что в сумме эти шесть судов перевозят около 8,3 миллиона баррелей неиранской нефти. Их успешный транзит стал бы крупнейшим объемом нефти, вывезенным из залива за один день с начала войны.

Отмена рейсов шести греческих и индийских танкеров утром в субботу дает первое представление о том, как суда проходят через Ормузский пролив. Накануне, в пятницу, министр иностранных дел Ирана заявил, что пролив полностью открыт. Позже полуофициальное иранское информационное агентство Fars сообщило, что проход все равно будет закрыт, если блокада ВМС США останется в силе.

Видео дня

Все греческие и индийские танкеры направлялись на северо-восток к проливу из вод вблизи Дубая, загруженные нефтью, прежде чем в субботу утром начали разворачиваться. Некоторые из них сейчас стоят на месте недалеко от места разворота, рядом с иранским островом Кешм, а шестой уже несколько часов не посылает сигнал о своем местонахождении.

Эти шесть судов входили в состав танкеров, застрявших в Персидском заливе в результате конфликта на Ближнем Востоке. В то же время вскоре после разворота судов было замечено, что три танкера со сжиженным углеводородным газом и один танкер с нефтепродуктами движутся тем же путем на восток и сейчас успешно возвращаются в Оманский залив.

Блокада Ормузского пролива - главные новости

Через несколько часов после объявления со стороны Ирана об открытии Ормузского пролива цены на нефть упали на 10%. Индексы на американском фондовом рынке пошли вверх. Со своей стороны, президент США Трамп пообещал продолжать блокаду иранских портов до заключения полноценного мирного соглашения.

Вместе с тем Вашингтон вновь отменил на месяц ограничения на поставки и продажу российской нефти. Такое решение было принято вопреки предыдущим публичным заверениям американских чиновников не продлевать такую лицензию.

