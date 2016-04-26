"Безвизовый вопрос" Украины: Европарламент проголосует как минимум через три месяца

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Европейском парламенте заявил председатель делегации Европарламента в Комитете ассоциации Украина-ЕС Андрей Пленкович.

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"Что касается Европейского парламента, то мы приложим все усилия, чтобы сделать это за минимальное время и с максимальной эффективностью... Но минимальное время для Европарламента - это три месяца", - констатировал он.

При этом Пленкович подчеркнул, что предложение Еврокомиссии предоставить Украине безвизовый режим "будет в Европарламенте одним из ключевых вопросов".

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Еврокомиссия передала предложения Европарламенту и Совету ЕС об отмене виз для граждан Украины. Это предложение является следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года. Она подтверждает, что Украина выполнила все критерии Плана действий по визовой либерализации.

Согласно процедурам ЕС, теперь предложение Еврокомиссии должно пройти длительную процедуру согласования среди стран-членов Евросоюза, а также на уровне Европейского парламента. Впоследствии, как минимум через месяц, оно должно быть утверждено Советом ЕС по вопросам юстиции, свободы и безопасности, который собирается раз в квартал.