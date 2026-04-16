Надвигается 'Бог хаоса': астероид подлетит к Земле гораздо ближе Луны

Астероид 99942 Апофис, долгое время считавшийся главной космической угрозой для человечества, готовится к рекордно близкому свиданию с нашей планетой.

Редкий астероид вскоре станет виден невооруженным глазом в ходе уникального небесного явления, по словам астрономов. Астероид 99942 Апофис, названный в честь египетского божества хаоса, тьмы и огня, как ожидается, благополучно пройдет вблизи Земли 13 апреля 2029 года, согласно данным NASA.

Астероид пройдет на расстоянии примерно 32 000 километров от Земли – это почти в 12 раз ближе, чем среднее расстояние от Луны до Земли, и ближе, чем многие спутники на геосинхронной орбите, пишет ABC News. По данным NASA, это делает его одним из самых близких пролетов объекта такого размера, когда-либо зафиксированных в истории, и "очень редким событием".

Сближение будет заметно для наблюдателей на земле в Восточном полушарии при благоприятных погодных условиях, согласно NASA. Астрономы отметили, что он будет достаточно близко, чтобы любителям неба не понадобился телескоп или бинокль, чтобы его увидеть.

Когда Апофис был впервые обнаружен в 2004 году, он был помечен как потенциально опасный астероид из-за вероятности его столкновения с Землей в 2029, 2036 или 2068 годах, согласно NASA. После тщательного отслеживания астероида и его орбиты с помощью оптических телескопов и наземных радаров, астрономы теперь уверены, что риск столкновения Апофиса с Землей отсутствует как минимум в течение 100 лет.

Гравитационное притяжение Земли может изменить орбиту астероида вокруг Солнца во время его пролета в 2029 году, сделав орбиту немного шире, а орбитальный период – немного дольше, но риск столкновения с Землей останется прежним, заявили в NASA. Его близкое прохождение также предоставит астрономам всего мира возможность узнать больше об астероиде.

Что известно об этом астероиде

Апофис – это греческое имя египетского бога, известного как Апеп. Название было предложено астрономами, открывшими астероид: Роем Такером, Дэвидом Толеном и Фабрицио Бернарди из Национальной обсерватории Китт-Пик недалеко от Тусона, штат Аризона.

Астероид является реликтом ранней Солнечной системы возрастом около 4,6 миллиарда лет, состоящим из остатков первичного сырья, которое никогда не было частью планеты или луны, согласно NASA. Хотя его точный размер и форма неизвестны, его средний диаметр составляет около 340 метров, а длинная ось – не менее 450 метров.

Поверхность Апофиса подверглась эрозии из-за эонов воздействия космической погоды, включая солнечный ветер и космические лучи, согласно данным Массачусетского технологического института. Обсерватории по всему миру и в космосе будут наблюдать за историческим сближением астероида с Землей, чтобы лучше понять его физические свойства.

NASA перенаправило космический аппарат для встречи с Апофисом вскоре после его сближения в 2029 году, в то время как Европейское космическое агентство (ЕКА) отправляет космический аппарат для его изучения.

Когда в апреле 2029 года произойдет пролет, Апофис станет членом группы "Аполлонов" – семейства астероидов, которые пересекают орбиту Земли, но сами имеют орбиты вокруг Солнца шире, чем земная, согласно данным ЕКА.

