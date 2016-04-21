Совет ЕС по юстиции сможет рассмотреть безвизовый режим с Украиной в июне

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщили в четверг в Нидерландском председательстве.

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"Заседание рабочей визовой группы по рассмотрению этого вопроса состоится 11 мая", - констатировали там.

После рассмотрения визовой рабочей группой предложение предоставить Украине безвизовый режим будет вынесено на заседание Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел. В календаре Совета ЕС указано, что следующее заседание Совета по вопросам юстиции и внутренних дел состоится 9 июня.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Еврокомиссия официально предложила отменить визы для украинцев. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам миграции и внутренних дел Димитрис Аврамопулос.

"Я рад объявить, что Еврокомиссия сегодня приняла законодательную инициативу внести Украину в список стран с безвизовым режимом в визовое законодательство. Иными словами, мы выполняем наши обязательства предложить безвизовые поездки в ЕС украинским гражданам с биометрическими паспортами", - заявил Аврамопулос.

Как известно, согласно процедуре Евросоюза, предложение Еврокомиссии должно пройти длительную процедуру согласования среди стран-членов Евросоюза и в Европарламенте.

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Эта процедура занимает не менее месяца. После этого она должна быть утверждена Советом ЕС по вопросам юстиции, свободы и безопасности, которая собирается раз в квартал.