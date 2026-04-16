Ракетная атака по Киеву: двое погибших, среди раненых группа медиков (фото)

В результате повторного обстрела ранения получили 4 медика. В настоящее время в столице вновь объявлена воздушная тревога из-за угрозы со стороны БпЛА.

В ночь на 16 апреля россияне нанесли массированный комбинированный удар по Украине. Среди городов, попавших под удар, оказался и Киев, где фиксируются жертвы, раненые и разрушения.

В частности, по данным мэра столицы Виталия Кличко, в Подольском районе произошло попадание в нежилое здание. Также зафиксировано падение обломков в нескольких местах. В одном из них, в жилом доме, произошел пожар. В другом многоэтажном здании повреждены окна. Также обломки частично разрушили трехэтажное здание мини-отеля и повредили прилегающие дома.

Произошло попадание обломков ракеты в 6-й этаж 16-этажного жилого дома, но обошлось без пожара.

Кроме того, в том же районе в результате падения обломков частично разрушен частный дом. Из-под завалов спасли ребенка и его мать.

В Оболонском районе повреждено офисное здание, там возник пожар, также сгорели припаркованные автомобили.

В Днепровском районе обнаружили обломки ракеты на открытой территории.

По данным Кличко, в Деснянском районе в результате падения обломков ракеты произошло возгорание в двухэтажном жилом доме.

"В столице погибли два человека – 12-летний мальчик и 35-летняя женщина. Пострадали на данный момент 18 жителей города. Медики госпитализировали 11 пострадавших. Остальным оказали помощь на месте и амбулаторно.

Осколки ракеты также упали в двух местах в Шевченковском районе. На территории возле жилого дома и на детской площадке по другому адресу.

Ситуация в Днепре

Кроме того, по данным главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, в Днепре количество погибших возросло до двух. "Два человека погибли, 27 получили ранения из-за ночной вражеской атаки на Днепр", - сообщил он.

Также Ганжа добавил, что 14 пострадавших в больнице, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Ночная атака россиян

В ночь на 16 апреля россияне атаковали Украину ракетами и дронами. По данным Воздушных сил, 15 апреля (с 09:00 до 22:00) россияне запустили по Украине ракеты наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники.

По состоянию на 22:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 369 вражеских целей, среди которых 19 крылатых ракет Х-101; крылатая ракета "Искандер-К", а также 349 БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов.

Зафиксировано попадание одной ракеты и 12 ударных БПЛА в 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 12 локациях.

