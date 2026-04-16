16 апреля принято молиться украинской иконе и заботиться о голосе.

Шестнадцатый день апреля наполнен интересными народными обычаями и церковными верованиями. Верующим обязательно стоит узнать, какой сегодня церковный праздник и о чем следует помолиться. По украинским верованиям в эту дату принято вспоминать умерших родных.

Какой сегодня праздник в мире

Ежегодно 16 числа проводится Международный день голоса, призывающий людей заботиться о своих голосовых связках и беречь их от перенапряжения. В честь этого события проводятся научные конференции врачей-отоларинголов. Также это торжество отмечают певцы и учителя вокала, демонстрируя мастерское владение собственным голосом.

Есть и другие всемирные праздники сегодня. Наиболее известные среди них - это День хобби, День Чарли Чаплина, День информированности про стресс, День спасения слонов, День работы в пижаме, День предпринимательства и День пиццы-пирога.

Какой сегодня праздник церковный

Следующая после Пасхи седмица называется Светлой, а её четвертый день носит название Светлый четверг. В сегодняшний день в храмах проводятся торжественные службы, а христиане продолжают радоваться воскрешению Иисуса.

В церковном календаре по новому стилю 16 апреля выпадает на день чествования святых Ирины, Агапии и Хионии. Также верующие молятся Черниговской иконе Богородицы о лечении тяжелых и хронических заболеваний, семейном счастье и взаимопонимания с детьми.

В староцерковном стиле сегодня праздник чудотворной богородичной иконы "Цвет Неувядаемый", которую считают помощницей в семейных делах и защитницей от невзгод.

Какой сегодня праздник в Украине

В нашей стране отсутствуют официальные поводы для празднования в эту дату. Хотя государственный праздник 16 апреля отсутствует, но есть немало интересных обычаев о сегодняшней дате, которые мы упомянем ниже.

Какой сегодня праздник в народе

Многие погодные приметы сегодняшнего дня упоминают водоемы:

если реки вышли из берегов, то в этом году будет богатый урожай, а если обмельчали, то овощи не уродят;

рыба выпрыгивает из воды - к грозе;

если озера густо покрылись ряской, то май будет жарким;

цветет черемуха - пора сажать картошку.

По давним верованиям в Светлый четверг принято чествовать умерших близких. В народный праздник сегодня в Украине украинцы посещали могилы близких, оставляя возле них пасхи и крашанки. Также часть продуктов раздавали нуждающимся. За ужином вся семья вспоминала что-то хорошее про погибшего, а затем читала молитву про упокой души.

Дата 16 апреля считается очень удачной для посева семян на рассаду и пересадки саженцев в открытый грунт.

Что нельзя делать сегодня

Под запретом в праздник сегодня тяжелый физический труд, за исключением огородных хлопот. Очень плохо в эту дату ссориться с родными - помириться будет крайне трудно. Также запрещается поминать умерших алкоголем.

