Экстремальная активность Солнца может спровоцировать массовую панику: каковы последствия

Отсутствие базовых знаний о космосе делает общество уязвимым перед дезинформацией

Космическая погода относится к влиянию солнечной активности на Землю и околоземное пространство. Солнечные вспышки, корональные выбросы массы (КВМ) и солнечные энергичные частицы могут нарушить работу спутников, повредить электросети и создать риск для здоровья экипажей самолетов и астронавтов.

Воздействия космической погоды представляют собой широкий спектр. Незначительные последствия наблюдаются часто, так как операторы спутников регулярно корректируют их орбиты, чтобы справиться с потерей высоты в результате солнечных вспышек. Однако более масштабные последствия космической погоды встречаются гораздо реже, пишет Space.

В январе 2026 года Совет по научно-техническим средствам Великобритании (STFC) выпустил четвертое издание "Обзора наихудших сценариев космической погоды" – отчета, исследующего, как может выглядеть "худший сценарий". В данном контексте событие наихудшего случая относится к чему-то, что происходит примерно раз в 100–200 лет, по масштабам аналогично Событию Кэррингтона.

Отчет фокусируется на том, как такое событие может повлиять на современные технологии, что уже исследовалось в предыдущей статье. Но в нем также подчеркивается другой важный аспект: как экстремальные явления космической погоды могут повлиять на поведение людей.

Безудержные теории заговора

Если вы проводили время в социальных сетях, вы наверняка сталкивались с теориями заговора: от отрицания высадки на Луну до утверждений о плоской Земле. Космическая погода не является исключением.

В отчете подчеркивается, что отсутствие общественного понимания делает общество особенно уязвимым для дезинформации. Опрос в Великобритании, проведенный в 2014 году, показал, что 46% взрослых никогда не слышали о космической погоде, а еще 29% слышали этот термин, но почти ничего о нем не знали.

С тех пор произошли некоторые заметные события в области космической погоды, возможно, эта статистика улучшилась. Но при неосведомленности населения в документе обсуждалось, что научная коммуникация и советы экспертов могут быть подорваны теориями заговора.

При ограниченной осведомленности научная коммуникация рискует быть заглушенной дезинформацией, распространяющейся через то, что в отчете называется "эффектом эхо-камеры социальных сетей". Могут возобладать движимые страхом и сенсационные повествования, усиливая общественное беспокойство и другие поведенческие риски.

Панические покупки

Ранее уже наблюдалось, как быстро может меняться общественное поведение во время кризисов. Во время пандемии COVID-19 панические покупки привели к повсеместному дефициту повседневных товаров, таких как туалетная бумага, что отчасти и создало ту самую проблему, которой люди боялись.

Авторы отчета предположили, что подобное поведение может проявиться и во время экстремального события космической погоды. По мере распространения предупреждений о потенциальных сбоях – например, об отключении электроэнергии – люди могут броситься запасать предметы первой необходимости, такие как еда, топливо и вода.

Даже без прямого ущерба цепочкам поставок, сам по себе всплеск спроса может привести к дефициту и длительному времени ожидания, демонстрируя, как человеческое поведение может усугубить общее воздействие кризиса.

Рост общественных беспорядков

Реакция общественности на действия правительства во время чрезвычайных ситуаций не всегда единообразна. В то время как некоторые считают меры необходимыми и защитными, другие могут видеть в них чрезмерность или несправедливость. Отчет предупреждает, что подобная напряженность может возникнуть во время сурового события космической погоды.

Например, в случае массовых отключений электроэнергии воспринимаемое неравенство в том, как восстанавливается подача энергии (когда некоторым регионам отдается приоритет), может вызвать общественное недовольство. В крайних случаях это может послужить "мощным катализатором протестов", особенно если сообщества почувствуют, что с ними обращаются несправедливо.

Религиозные реакции и экстремальные убеждения

В отчете также исследуется менее известная концепция: милленаризм – вера в то, что крупное событие может спровоцировать конец света или глубокую социальную трансформацию. В контексте экстремальной космической погоды некоторые люди или группы могут интерпретировать такое событие как грядущий апокалипсис.

История дает отрезвляющие примеры. В 1997 году члены культа "Врата рая" совершили самоубийство после появления кометы Хейла-Боппа. В 1994 году члены "Ордена Солнечного Храма" погибли в серии трагических событий в Швейцарии.

Хотя такие случаи редки и их трудно предсказать, отчет выражает обеспокоенность тем, что экстремальная космическая погода – особенно если она будет широко неверно истолкована – может вызвать аналогичные реакции среди уязвимых групп. В современном цифровом мире граница между маргинальными убеждениями и большими сообществами может стать размытой.

Связь между технологиями и поведением

Ключевой вывод из обзора наихудших сценариев космической погоды заключается в том, что последствия экстремальной космической погоды нельзя разделить на чисто технологические или чисто человеческие эффекты – они тесно связаны.

Сбои в инфраструктуре могут влиять на поведение, а человеческие реакции могут, в свою очередь, усиливать общее воздействие события.

Повышение устойчивости означает решение обеих сторон уравнения. Укрепление инфраструктуры необходимо, но не менее важно улучшение общественного понимания космической погоды и того, как она влияет на нашу жизнь.

В мире, который все больше формируется как технологиями, так и информацией, даже небольшие шаги – например, распространение точных знаний – могут помочь снизить риски.

