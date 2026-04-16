Займет 5 секунд: эксперты назвали действие, которое следует выполнить, заходя в номер отеля

Это касается декоративных предметов в номере.

Заходя в гостиничный номер, большинство людей после долгого путешествия бросают чемоданы и сразу падают на кровать. Однако работники отелей призывают людей сделать шаг, который займет 5 секунд, чтобы сделать свое пребывание максимально гигиеничным. Об этом пишет Express.

В частности, одна из пользовательниц TikTok поделилась "обязательным" действием, которое она совершает, как только заходит в номер.

"Первое, что я делаю, когда захожу в гостиничный номер... Я убеждена, что декоративные вещи на кровати никогда не стирают", - сказала она.

На видео можно увидеть, как она сразу бросает декоративные подушки и покрывало на пол, оставляя только постель.

В то же время некоторые туристы говорят, что следует перевернуть и подушку, чтобы спать на той стороне, которая не соприкасалась с декоративными подушками.

Такое видео вызвало реакцию в сети, и многие люди признались, что поступают так же, в частности, были такие комментарии:

"О Боже, я тоже, и я привожу свои собственные шелковые наволочки – это слишком?"

"Я бывшая горничная - подушки и другие декоративные элементы не стираются. Только простыни и подушки. Стаканы и чашки просто ополаскивают в ванной".

"Я и так беру с собой свои подушки".

"Как человек, который много лет работал в отеле - очень дорогом… МЫ НИКОГДА ИХ НЕ СТИРАЕМ. Никогда".

"Я некоторое время работала уборщицей, и мне сказали не менять постельное белье, если это не очевидно, поэтому я "случайно" проливала на него что-нибудь, чтобы его постирали".

В то же время один пользователь написал:

"Как владелец пассажирского судна, читая это, я задаюсь вопросом: что не так с этими отелями? Декор следует стирать каждые несколько недель или дезинфицировать".

