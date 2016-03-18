Германия в ОБСЕ напомнила прибывшему в Крым Путину, на чью землю он ступил

Об этом говорится в заявлении специального уполномоченного федерального правительства Германии по вопросам председательства в ОБСЕ, координатора межобщественного сотрудничества с Россией, Центральной Азией и странами Восточного партнерства Гернота Эрлера, которое обнародовано на сайте ОБСЕ.

Во вторую годовщину аннексии Российской Федерацией Автономной Республики Крым, которая в соответствии с международным правом является частью Украины, Эрлер заявил: "Российская аннексия Крымского полуострова два года назад противоречит международному праву и нарушает фундаментальные принципы ОБСЕ, в частности, неприкосновенность международных границ и уважение суверенитета всех государств".

Читайте такжеНа митинге в Севастополе оккупанты рассказали, благодаря чему ВС России заняли Крым

Специальный уполномоченный правительства Германии отметил, что аннексия Крыма Россией и конфликт на востоке Украины ставит под угрозу безопасность и стабильность в пределах государств - членов ОБСЕ.

"Наши требования о том, что украинский суверенитет и территориальная целостность должны быть полностью восстановленными, остаются неизменными", - подчеркнул Эрлер.

Также он отметил, что права человека и фундаментальные свободы, защита национальных меньшинств и независимость организаций, представляющих их интересы, должны быть, как и раньше, гарантированы по всей территории Украины.

Эрлер подчеркнул, что выполнение Минских соглашений сейчас, как и раньше, является наиболее неотложным шагом на пути к достижению долговременного урегулирования конфликта внутри и вокруг Украины.

"Сегодня я призываю Россию выполнить ее обязательства и соблюдать нормы международного права", - заявил Эрлер.

Читайте такжеМИД протестует против несогласованного с Украиной визита Путина в оккупированный Крым

Как сообщал УНИАН, сегодня Путин прибыл в Крым во вторую годовщину оккупации полуострова. Он посетил район Керченского пролива, где проходит строительство моста. Также Путин проведет совещание по вопросам «социально-экономического развития Крыма и Севастополя».

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав «референдум» по его самоопределению.

Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% принявших участие в «референдуме» 16 марта 2014 года высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.