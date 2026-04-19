Война начала 'выходить боком' российской экономике: WP о признаках упадка

В этом году в России сильно проявились результаты санкций и высоких расходов на войну.

Российская военная экономика в течение 4 лет функционировала под санкциями, но выглядит все более неустойчивой, пишут авторы издания The Washington Post в редакционной колонке.

В подтверждение этого авторы напомнили о заявлении российского диктатора Владимира Путина об отрицательной динамике с начала года в трех важных отраслях, включая строительство.

Отмечается, что вВ 2022 году Кремлю удалось стабилизировать экономику за счет сочетания контроля, принуждения и запугивания. Иностранные инвесторы не могли вывести капитал, были вынуждены оставлять активы или продавать их с убытком. Тогда Россия увеличила расходы на оборону и оказывала давление на компании с целью расширения производства для нужд войны. Кремль также оказывал давление на предприятия, требуя ограничить рост цен. По данным центрального банка, в настоящее время инфляция составляет 5,9 процента.

"Все эти меры, препятствующие экономическому росту, в среднесрочной перспективе позволили экономике удержаться на плаву. Но сейчас начинают проявляться ограничения и наносимый ущерб", - говорится в статье.

Авторы поясняют, что запертый в России капитал не может увеличивать прибыль. Вместо этого компании накапливали наличные или переводили их за границу, используя более непрозрачные методы.

Кроме того, для финансирования полномасштабной мобилизации Путин неоднократно повышал налоги. В том числе он поднял налог на добавленную стоимость до 22 процентов и обязал платить его мелкий бизнес, что поставило на грань банкротства три четверти малых и средних предприятий. А чтобы налоги платили все, Кремль планирует в 15 раз увеличить штрафы для предприятий, которые не используют кассовые аппараты.

Издание отметило, что Россия впервые в своей современной истории испытывает нехватку рабочей силы. Многие квалифицированные рабочие покинули страну, чтобы избежать призыва. Другие были вынуждены устроиться на работу в оружейную промышленность.

"Путин отреагировал на плохие экономические новости так, как это обычно делают автократы – пытаясь подавить свободный поток информации. Кремль сократил раскрытие важных показателей, таких как торговые потоки и финансы компаний. Тысячи интернет-сайтов заблокированы. А поскольку СМИ в значительной степени находятся под государственным контролем, практически отсутствует подотчетность и независимый контроль", - говорится в статье.

На основании российского урока авторы делают вывод, что "современная экономика может функционировать в условиях войны и изоляции, но не бесконечно".

Напомним, что по данным МВФ, госдолг России достигнет рекордной отметки в почти 30% от общего ВВП в 2031 году. Согласно прогнозу, в текущем году госдолг страны-агрессора составит 19,1% ВВП. Однако в ближайшие пять лет он будет ежегодно расти в среднем на 2%: в 2027 году он составит 21,2% ВВП, в 2028 - 23,6% ВВП, в 2029 - 25,4% ВВП, в 2030 - 27,2% ВВП. Наконец, показатель достигнет значения 29,1% ВВП в 2031 году.

Из-за тяжелой экономической ситуации российский малый и средний бизнес вступил в 2026 год в состоянии глубокого кризиса. Работники некоторых предприятий готовятся к забастовкам из-за задолженности по зарплатам.

