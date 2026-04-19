Что будет, если пить горячую воду с лимоном каждый день: ученые назвали 7 преимуществ

Употребление теплой воды с лимоном по утрам может повысить ваш уровень энергии в течение дня.

Горячая вода с лимоном - популярный утренний напиток, обладающий множеством полезных свойств. Ежедневное употребление этого теплого напитка может помочь предотвратить обезвоживание, улучшить пищеварение, повысить уровень энергии и снизить стресс. Об этом пишет verywell health.

Поддержание гидратации

Употребление воды в течение дня - это лучший способ поддерживать гидратацию организма, что необходимо для всех систем организма, включая мозг, сердце и суставы. Также вода поддерживает работу мозга, выводя из организма токсины и другие вещества, вызывающие воспаление. В частности, одно из исследований показало, что употребление менее двух стаканов воды в день значительно повышает риск развития депрессии.

"Начало дня со стакана воды с лимоном обеспечивает необходимую гидратацию после полноценного ночного сна. Употребление воды утром связано со снижением веса и поддержанием здорового веса", - утверждается в материале.

Поддержание здоровья кишечника

Поддержание гидратации способствует здоровому пищеварению и снижает риск запоров. Теплые напитки повышают моторику желудочно-кишечного тракта, поддерживая его работу и способствуя здоровому опорожнению.

"Лимоны богаты калием - важным минералом, который регулирует уровень натрия и жидкости в организме. Избыток жидкости может вызвать вздутие живота, поэтому регулирование уровня жидкости с помощью калия может предотвратить неприятные желудочно-кишечные симптомы", - объяснили в публикации.

Также лимонный сок содержит кислоту, которая стимулирует секрецию пищеварительных соков, способствуя пищеварению. Употребление воды перед утренним приемом пищи может способствовать расслаблению желудочно-кишечного тракта, помогая пище быстрее и легче продвигаться по нему.

Ваш уровень энергии может повыситься

Употребление теплой воды с лимоном утром может повысить ваш уровень энергии в течение дня. Поддержание водного баланса очень важно для сохранения энергии и хорошего настроения, ведь обезвоживание может привести к усталости.

"Лимоны богаты витамином С - антиоксидантом, который способствует лучшему усвоению железа. Железо - это минерал, доставляющий кислород к клеткам и тканям организма, а его дефицит вызывает значительную усталость. Лимоны также содержат витамины группы В, которые помогают повысить уровень энергии", - добавили в материале.

Это может способствовать контролю веса

Начало дня с горячей лимонной воды может способствовать поддержанию здорового веса тела. Исследования показывают:

поддержание гидратации связано с более низким весом тела и уменьшением жировых отложений;

употребление воды перед едой может уменьшить чувство голода и потребление калорий;

лимоны содержат соединения, которые стабилизируют уровень сахара в крови и регулируют аппетит.

"Добавление лимонного сока в воду придает вкус без лишнего сахара и калорий. Это может помочь вам пить больше воды и уменьшить соблазн употреблять газированные напитки, соки или другие сладкие напитки. Одно исследование показало, что люди, которые пьют воду вместо калорийных напитков, реже страдают от ожирения", - утверждают в издании.

Ваше настроение может улучшиться

Употребление воды с лимоном может также положительно повлиять на ваше психическое состояние, ведь достаточное потребление жидкости способствует здоровью мозга и улучшению настроения.

Исследование показало, что употребление воды в течение дня связано с улучшением памяти, повышением уровня энергии и улучшением настроения.

"Витамин С, содержащийся в лимонном соке, также может поднять вам настроение. Витамин С является антиоксидантом, который уменьшает воспаление и уровень кортизола. Уровень кортизола, который часто называют "гормоном стресса", можно снизить, что будет способствовать улучшению настроения", - отметили в материале.

Снижается риск образования камней в почках

Ежедневное употребление воды с лимонным соком может помочь снизить риск образования камней в почках - твердых отложений, которые образуются в этих органах.

"Они часто состоят из кальция, поступающего с мочой. Лимонная кислота, содержащаяся в лимонах, помогает предотвратить накопление кальция в почках и снижает риск образования камней в почках", - объяснили в издании.

Это может быть полезно для здоровья вашей кожи

Лимоны богаты витамином C, который обладает антиоксидантным действием и уменьшает воспаление, а также способствует заживлению ран. Кроме того, он поддерживает выработку коллагена - белка, придающего коже эластичность. В то же время необходимы дополнительные исследования, чтобы определить оптимальное количество лимонного сока, которое следует употреблять для пользы кожи.

