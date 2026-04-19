Тепло зимой и прохладно летом: в Румынии строят дома по необычной технологии

Дома с глинобитными стенами остаются важной частью архитектурного наследия Румынии и некоторых других балканских стран. Они не обладают такой же прочностью конструкции, как современные бетонные здания, но при правильном уходе и укреплении в необходимых местах они могут простоять десятки лет.

В Lovedeco.ro рассказали, что такое паянта, и насколько прочен дом, построенный таким образом. Преимущества таких построек заключаются, прежде всего, в комфорте внутри дома и в стоимости.

Что такое паянта

В издании объяснили, что паянта (paiantă) - это традиционная строительная система, широко использовавшаяся в прошлом в Румынии, но сохранившаяся и в настоящее время. Она основана на сочетании природных материалов и простых техник.

Дом, построенный по принципу паянты имеет несущую конструкцию из дерева - каркас, состоящий из столбов, балок и элементов жесткости. Пространства между ними заполняются смесью глины и соломы или плетеными прутьями, которые впоследствии покрываются глиной.

В издании отметили, что с технической точки зрения этот тип конструкции классифицируется как система с несущей деревянной конструкцией и ненесущими заполняющими стенами. Другими словами, именно дерево поддерживает весь вес конструкции, включая крышу, в то время как стены выполняют функцию ограждения и изоляции.

В издании подчеркнули, что глиняные стены обладают хорошей способностью регулировать температуру и влажность, благодаря чему в доме прохладнее летом и теплее зимой. Другим плюсом является то, что материалы являются натуральными и не содержат вредных химических соединений. Более того, затраты на строительство или ремонт могут быть снижены, особенно при использовании местных ресурсов.

Насколько прочен дом, построенный по принципу паянты

В издании отметили, что дома из глинобитных стен могут иметь удивительно долгий срок службы. На практике многие такие постройки служат от 50 до 100 лет, а некоторые даже превышают этот срок, если за ними должным образом ухаживать.

Кроме того, долговечность сильно зависит от нескольких важных факторов. Фундамент является одним из самых важных: если нет хорошей изоляции от влаги из грунта, глиняные стены начнут разрушаться. Также не менее важна защита от воды с помощью широких карнизов и эффективной дренажной системы.

В издании добавили, что есть и другие серьезные недостатки. Глиняная кладка чувствительна к влаге, и если вода проникает в стены, разрушение может произойти быстро. С конструктивной точки зрения прочность ниже, чем у бетона или современной кирпичной кладки. Кроме того, модернизация инженерных сетей или отделки может быть более сложной.

В издании подчеркнули, что необходимо регулярно проводить ремонтные работы, чтобы дом с глинобитными стенами оставался безопасным на протяжении долгого времени. Очень важно восстанавливать штукатурку с использованием совместимых материалов, таких как глина или известь

Кроме того, не рекомендуется использовать цемент, так как он может препятствовать "дыханию" стен и способствовать накоплению влаги внутри.

