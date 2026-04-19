На выборах в Болгарии уверенно лидирует партия пророссийского экспрезидента

"Прогрессивная Болгария" может получить около 129 мандатов в новом составе парламента.

Левоцентристская коалиция "Прогрессивная Болгария" бывшего президента Болгарии Румена Радева лидирует на досрочных парламентских выборах в Национальное собрание. Об этом сообщает btvnovinite.bg со ссылкой на данные агентства Alpha Research.

Согласно данным параллельного подсчета 50% голосов, "Прогрессивная Болгария" лидирует с результатом 43,5%. Второе место занимает партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) с 13,5% голосов, а третье место досталось партии "Демократическая Болгария" (12,1%).

В парламент 52-го созыва, по предварительным подсчетам, проходят:

"Прогрессивная Болгария" - 43,5%. ГЕРБ - 13,5%. "Демократическая Болгария" - 12,1%. "Движение за права и свободы" - 7,7%. "Возрождение" - 4,3%.

Согласно предварительным подсчетам, "Прогрессивная Болгария" получит 129 мандатов в новом составе парламента. Это позволяет ей стать ключевой силой при формировании будущей коалиции.

Вскоре после объявления первых результатов выборов Радев сказал журналистам:

"Мы преодолели апатию, но недоверие к болгарской политике по-прежнему велико. Это лишь первый шаг к восстановлению этого доверия и общественного договора".

Болгария может стать новым союзником России среди стран ЕС

Ранее The Washington Post писало, что после поражения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах внеочередные выборы в Болгарии приобрели для России дополнительную значимость. Москва делает ставку на победу коалиции "Прогрессивная Болгария" бывшего президента Болгарии Румена Радева.

В издании отметили, что Радев до января занимал в основном церемониальную должность президента Болгарии и последовательно выступал против помощи Украине, заявляя при этом, что хочет восстановить отношения с Москвой. Аналитики считают, что он представляет собой новый шанс для Кремля укрепить свои позиции внутри ЕС.

Также в издании напомнили, что трехпартийная коалиция Радева "Прогрессивная Болгария" появилась четыре месяца назад. Тем не менее, она быстро набрала популярность, поскольку Радев использовал свой авторитет бывшего президента и позиционировал себя как лидера антикоррупционных протестов, которые в декабре привели к падению болгарского правительства.

