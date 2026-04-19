В Китае придумали, как удерживать дроны в воздухе часами без посадки

Ученые из Китая продемонстрировали систему беспроводной передачи энергии, в которой наземный микроволновый излучатель передает энергию на антенную решетку, установленную на нижней части беспилотника. Об этом пишет South China Morning Post.

Отмечается, что эту систему разработали ученые из Университета Сиань. В ходе испытаний автомобильная система удерживала дроны в воздухе до 3,1 часа на высоте 15 метров.

Ключевой проблемой, которую преодолела команда, было поддержание совмещения между излучателем и дроном во время полета. Для этого ученые интегрировали в систему GPS-позиционирование, систему динамического слежения и бортовые системы управления полетом.

В издании отметили, что некоторые аналитики сравнивают эту концепцию с "наземным авианосцем". Они утверждают, что такие системы могут расширить оперативный радиус действия наземных сил, обеспечивая постоянное наблюдение, воздушные атаки и ведение радиоэлектронной борьбы.

НАТО переосмысливает системы воздушного наблюдения

Ранее издание Breaking Defense со ссылкой на верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО по вопросам трансформации, адмирала Пьера Вандье писало, что чиновники НАТО начали переосмысливать системы воздушного наблюдения.

По словам Вандье, НАТО переосмысливает весь спектр наблюдения и обороны, включая интегрированный мониторинг воздушного пространства, системы командования и управления, а также противовоздушную оборону, которые важны для длительной войны.

