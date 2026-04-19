Журналист спросил 80-летних людей, что на самом деле означает успех, и был удивлен ответом

Один из психиатров говорил, что залог здорового старения - это отношения с людьми.

Писатель и редактор издания VegOut Лаклан Браун задал восьмидесятилетнему вьетнамцу по имени Там, который является владельцем одной из кофеен, вопрос о том, что, оглядываясь назад в прошлое, для него означает успех.

"Он медленно размешивал кофе. Затем сказал по-английски, что было лучше, чем он обычно показывал: "Успех - это то, что я до сих пор здесь. И что моя жена до сих пор смотрит на меня так же, как в 1974 году", - процитировал мужчину журналист.

Он не сказал ни слова о деньгах, карьере или кофейне, которую он построил с нуля после войны во Вьетнаме.

"На протяжении многих лет я часто задавал разные варианты этого вопроса. Своему дедушке перед смертью. Пожилым мужчинам, играющим в китайские шахматы возле парка Тао Дан. Пенсионерам-учителям, пенсионерам-военным, девяностооднолетней монахине в монастыре в Хюэ. Ответы различаются в деталях. Они почти никогда не различаются по категории", - рассказал Браун.

Что показывают фактические исследования

Когда-то в Гарварде провели исследование, которое отслеживало одну и ту же группу мужчин с 1938 года. Когда им исполнилось 80 и 90 лет, у ученых было почти столетие данных о том, что на самом деле составляло их жизнь и как они к этому относились.

Главным фактором, определявшим отношение людей к своей жизни в возрасте 80 лет, был не их доход, не должность, не карьерные достижения и даже не уровень холестерина в 50 лет. Им оказалось качество их близких отношений.

"Ключ к здоровому старению - это отношения, отношения, отношения", - высказался психиатр Джордж Вайант, возглавлявший исследование с 1972 по 2004 год.

Четыре вещи, о которых на самом деле вспоминают пожилые люди

По словам Брауна, в беседах, которые он проводил, и исследованиях, которые он читал, выделяются четыре категории.

Первая - это люди

"Не "моя семья" как абстрактное понятие, а конкретные люди. Жена. Сын. Сестра, с которой они не общались десять лет, а потом снова начали. Друг из начальной школы. Старый сосед. Имена вспоминаются легко. А вот достижения - нет", - отметил редактор.

Вторая - это моменты

"Мелкие, конкретные, обычно совершенно бесполезные с профессиональной точки зрения. Полдень на определенном пляже. Долгая поездка куда-то. Вечер, когда начал падать дождь, а дети, смеясь, забежали в дом. Никто не рассказывает о квартальном плане, который они выполнили в 1987 году", - пояснил писатель.

Третье - это тот характер, который они приобрели или не приобрели

По словам Брауна, у людей этот фактор проходит почти через каждый разговор.

"Я превратился в человека, который мог сидеть со своим гневом, не передавая его другим".

"Я стал добрее, чем был мой отец".

"Я перестал нуждаться в том, чтобы быть правым".

Люди пожилого возраста оценивают себя не по тому, что они построили, а по тому, кем они стали в процессе "строительства" своей жизни.

Четвертое - это то, чего они не сделали, но хотели бы сделать

"Путешествие, в которое так и не отправились. Письмо, которое так и не написали. Извинение, которое так и не высказали. Творческий проект, который они бросили в тридцатилетнем возрасте, чтобы стать ответственными. Эти сожаления обычно выражаются без жалости к себе, что как-то делает их еще тяжелее для восприятия", - заметил редактор.

Что еще сказал господин Там журналисту

Также Браун спросил у него, что бы он посоветовал ему - 38-летнему мужчине, у которого есть маленькая дочь и собственный бизнес. Он подумал и сказал:

"Ты уже достиг успеха. Просто еще этого не заметил".

"Он не шутил. Он имел в виду именно это. Если успех, в конце концов, измеряется присутствием определенных людей в вашей жизни и качеством вашего внимания к ним, то у меня уже есть необходимый материал. Моя жена. Моя дочь. Несколько старых друзей. Тело, которое до сих пор бегает по утрам вдоль реки. Сами утра", - высказался автор материала.

Другие интересные материалы

Ранее УНИАН писал, что в 80-х годах это женское имя было чрезвычайно популярным, но сегодня почти исчезло. Речь идет об имени Рената, которое вошло в список самых распространенных имен для девочек в 1965 году.

Также сообщалось, что в США 91-летняя женщина не отвечала на звонки, чем напугала родных. Согласно аудиозаписи, полученной СМИ, полиция нашла женщину в ее спальне, где она играла в видеоигры.

Вас также могут заинтересовать новости: