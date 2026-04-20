Почему собака спит у ног хозяина в постели: дрессировщица назвала 7 причин

Выбор места может многое рассказать о том, как собака чувствует себя в вашем доме.

Если вы являетесь владельцем домашнего питомца и ваш пес постоянно предпочитает дремать у ног вашей кровати, а не прижиматься к вам, вы не одиноки. Эта распространенная привычка во время сна – это не просто странная прихоть: она часто отражает инстинкты, стремление к комфорту, а также является формой общения, пишет Parade.

Издание отмечает, что собаки очень тщательно подходят к выбору места для сна, и их выбор может многое рассказать о том, как они чувствуют себя в вашем доме.

Специалист по поведению домашних животных назвала 7 милых причин, почему ваша собака спит у ног вашей кровати:

1. Вы – часть их стаи

Собаки – чрезвычайно социальные животные, которые считают своих человеческих спутников частью своей стаи и своей семьи. Поэтому стайный инстинкт у домашних собак является привычным, когда речь идет об их привычках, связанных со сном.

"Собаки – стайные животные, и их хозяин считается частью их стаи. Когда собака находится среди тех, кого считает своей стаей, она чувствует себя спокойнее и комфортнее", – пояснила эксперт по дрессировке собак Салли Гроттини.

2. Они стремятся занять оптимальные обзорные позиции

Собаки инстинктивно бдительны даже во время сна. Расположившись у ног кровати, они получают четкий, часто беспрепятственный обзор комнаты и любых движений вокруг себя, что является одной из причин, почему собаки спят у ног кровати или предпочитают спать рядом со своими хозяевами.

3. Им нравится ваш запах

Ваш запах – еще одна удивительная и милая причина, почему ваша собака любит засыпать у края вашей кровати. Дело в том, что ваш запах играет важную роль в чувстве безопасности вашей собаки, что помогает объяснить, почему некоторые собаки любят спать у края кровати вместе со своим хозяином.

Издание объясняет, что спальня, а особенно кровать человека, наполнена знакомыми запахами, которые помогают вашей собаке чувствовать себя спокойно и ощущать связь с вами.

4. Они стремятся регулировать температуру тела

Регулирование температуры – еще один важный фактор, определяющий, где спят собаки. Собаки чувствительны к жаре и при необходимости активно ищут более прохладные места.

"Многие собаки ложатся у ног кровати, чтобы охладиться на полу. Если собака все-таки лежит на кровати, то именно в зоне ног кровати лучше всего циркулирует воздух, что помогает регулировать температуру тела", – поделилась Гроттини.

5. Им нужно больше места

Размер имеет значение, когда речь идет о предпочтениях во сне, и это одна из причин, почему собаки спят у ног кровати, а не непосредственно рядом со своими хозяевами.

"Для некоторых собак, особенно крупных пород, пространство у ног кровати просто является самым просторным местом, где собака может улечься", – отметила специалист по поведению животных.

6. Они маркируют свою территорию

У собак есть природный инстинкт метить свою территорию, даже в самых незаметных проявлениях. Сон у края кровати позволяет им оставить свой запах в общем пространстве.

Гроттини объяснила, что такое поведение собаки не связано с доминированием, а скорее с созданием ощущения привычности и принадлежности к своей среде.

7. Их учат лежать у ваших ног

В некоторых случаях это очаровательное поведение собак является не просто инстинктивным, а намеренным и выученным. Например, служебных собак или собак, обученных для конкретных задач, можно научить спать у ног кровати. Это особенно распространено среди людей с ПТСР или другими расстройствами, которым может понадобиться помощь ночью.

