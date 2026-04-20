Сегодня температура в Киеве упадет ниже +10°

Новая рабочая неделя в Киеве начнется с похолодания. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Сегодня в течение суток столбики термометров в столице покажут +6°...+9°. Ожидается переменная облачность. Есть вероятность небольшого дождя, но большую часть времени все же будет сухо.
Ветер подует с севера, 5-10 м/с. Атмосферное давление сниженное, 746-747 мм ртутного столба.
Погода 20 апреля
Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью +3°, днем +11°, дождь.
В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +11°, дождь.
В Ровно сегодня облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +11°, дождь.
В Тернополе 20 апреля ночью +3°, днем +11°, облачно с прояснениями, дождь.
В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +11°, дождь.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +11°, дождь.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +3°, днем будет +13°, облачно с прояснениями, дождь.
В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +11°, дождь.
В Виннице сегодня будет +3°...+13°, облачно с прояснениями, дождь.
В Житомире в понедельник ночью +3°, днем +13°, облачно с прояснениями, дождь.
В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+11°, облачно с прояснениями.
В Черкассах сегодня ночью +3°, днем +13°, облачно с прояснениями.
В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +13°, облачно с прояснениями.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -1°...+13°.
В Одессе 20 апреля - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +16°.
В Херсоне в понедельник ночью будет +5°, днем +16°, облачно с прояснениями.
В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +16°.
В Запорожье температура ночью +5°, днем +16°, облачно с прояснениями.
В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -1°, а днем +11°, облачно с прояснениями.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +13°.
В Днепре температура ночью будет +3°, днем +13°, облачно с прояснениями.
В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, +4°...+16°.
В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +13°.
В Северодонецке - облачнос прояснениями, температура ночью +3°, днем +13°.