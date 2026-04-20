РФ атаковала Украину 'Шахедами': есть пострадавшие и разрушения инфраструктуры

Под ударом оказалась Киевская область.

Ночью россияне снова атаковали "Шахедами" ряд областей Украины, есть пострадавшие и разрушения домов и инфраструктуры.

В частности, под атакой оказалась Киевская область. Как сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник, в результате атаки в Броварском районе есть пострадавший – мужчина 1974 года рождения, он госпитализирован в местную больницу. Также повреждены два частных дома.

В ГСЧС показали фото последствий атаки на Киевскую область. Спасатели отметили, что в результате атаки возник пожар в жилом доме. При этом сообщается, что травмирован 51-летний человек. Пострадавшую госпитализировали, ей оказывается необходимая медицинская помощь.

По словам председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, враг атаковал "Шахедом" объект инфраструктуры в городе, продолжается аварийно-спасательная операция.

Также в результате атаки пострадали многоэтажные жилые дома. При этом пострадавших жителей нет, сообщил он.

Кроме того, россияне наносили удары дронами по Харькову. В результате удара по Основянскому району города известно о двух пострадавших, сообщил мэр Игорь Терехов.

Атаки РФ – как работает украинская ПВО

На днях частная ПВО впервые сбила реактивный "Шахед". Вражеский дрон летел со скоростью 400 километров в час, рассказал министр обороны Украины Михаил Федоров. По его словам, сейчас на 19 предприятиях формируют частные группы ПВО.

Также Силы беспилотных систем ВСУ похвастались, что дрон-перехватчик с надводной платформы впервые в мире сбил вражеский "Шахед".

Как пояснил военный эксперт Павел Нарожный, достичь 100% сбивания вражеских целей практически нереально.

"Тактика врага всегда заключается в том, чтобы перегрузить нашу систему ПВО. То есть, грубо говоря, если есть определенный участок, на котором стоит наша группа из 100 дронов-перехватчиков, а летит 110 "Шахедов", то последние 10 они никак не сбивают, потому что нечем сбивать", – пояснил он.

Вас также могут заинтересовать новости: