Ученые обнаружили в 'опасной зоне' Антарктиды остров, которого нет ни на одной карте

Ученые поначалу перепутали остров с "грязным айсбергом".

Международная экспедиция, исследующая море Уэдделла в Антарктиде, наткнулась в "опасной зоне" на нечто поистине неожиданное - неизведанный остров, которого не было ни на одной карте.

Как пишет iflscience.com, ледокол Института Альфреда Вегенера "Поларштерн" с 8 февраля курсирует в северо-западной части моря Уэдделла. Исследователи составляли карту оттока воды и льда с шельфового ледника Ларсена и отступления льда из-за климатического кризиса. Из-за суровых погодных условий они решили укрыться в защищенном от ветра месте у острова Жойнвиль, и именно там, в районе, обозначенном как "опасный", они обнаружили новый остров.

"На нашем маршруте на морской карте был обозначен район с неисследованными опасностями для судоходства, но было непонятно, что это такое и откуда берется эта информация", – заявил эксперт по подводному картографированию Симон Дройтер из Института Альфреда Вегенера.

Видео дня

"Выглянув в окно, мы увидели "айсберг", который выглядел довольно грязным. При ближайшем рассмотрении мы поняли, что это, вероятно, скала. Затем мы изменили курс и направились в этом направлении, и становилось все яснее, что перед нами остров", – объяснил Дройтер,.

Длина острова составляет около 130 метров, а ширина – 50 метров; его максимальная высота над водой – 16 метров. Спутниковые снимки показывают, что из космоса остров неотличим от близлежащих айсбергов.

Следующая задача для команды – дать ему имя. После этого остров можно будет добавить на международные морские карты, что важно для безопасной навигации в этом районе.

