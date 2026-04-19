Песков рассказал о пустых 'иллюзиях' на счет Орбана

В Кремле торопятся вычеркнуть Венгрию из списка друзей.

В Кремле не оценили старания Венгрии по блокированию европейской помощи Украине. Соответствующее заявление сделал спикер президента РФ Дмитрий Песков.

В комментарии российским пропагандистам он выразил уверенность, что Евросоюз нашел бы способ разблокировать кредит на 90 миллиардов евро для Украины даже в том случае, если бы партия Виктора Орбана выиграла выборы.

"Так или иначе они бы нашли способ, как эти деньги разблокировать, с Орбаном или без Орбана. Послушайте, тут не нужно питать каких-то иллюзий на этот счет", - сказал Песков.

Как режим Орбана прислуживался Кремлю

Ранее УНИАН писал про серию "слитых" в СМИ аудиозаписей с разговорами между руководством России и Венгрии. Так в ходе одной недавней телефонной беседы Орбан лично обещал Путину "помочь любым способом" и уверял, что он "может быть полезен" и всегда "к вашим услугам". При этом Орбан выражал готовность стать "мышью для российского льва", намекая на известную басню.

Подобный же уровень услужливости демонстрировал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в общении с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Венгерский министр в частности обещал добиться исключения из европейских санкций сестры одного из российских олигархов и выражал готовность помочь в других вопросах. Со своей стороны Лавров прямо инструктировал Сийярто, как нужно блокировать продвижение Украины к членству в ЕС.

