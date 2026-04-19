В народе православный праздник сегодня называют Федор Неводник.

20 апреля по новому церковному календарю православные в Украине чтят чудотворную Кипрскую икону Божией Матери. Сегодня начинается вторая неделя после Пасхи - Проводная - особое время, когда , согласно традиции, вспоминают усопших и посещают кладбища.

Рассказываем, какие традиции соблюдают в этот день, на что обращают внимание по народным приметам, какие существуют запреты, а также какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю.

Какой церковный праздник сегодня в новом календаре

20 апреля по новому стилю ПЦУ в православной традиции вспоминают чудотворную Кипрскую икону Божией Матери. Согласно старому церковному стилю (его церковь придерживалась до 1 сентября 2023 года) святыню будут почитать 3 мая.

По преданию, икона явилась в 392 году на острове Кипр - на месте погребения праведного Лазаря, друга Иисуса Христа. На месте обретения этого образа основали монастырь Ставруни, где икону и хранили поначалу. Позже, в IX веке, для нее решили возвести новый храм. Однако, по преданию, заложенный фундамент каким-то образом оказался в другом месте. Тогда это сочли небесным знамением и на это месте построили церковь Панагия Ангелоктиста - "Богородицы, возведенной ангелами". Некоторое время Кипрская икона находилась над входом в храм.

С образом связано и предание о чуде: один из проезжавших мимо воинов выстрелил в икону и попал в колено Богородицы на образе. Из раны тут же потекла кровь. Испугавшись увиденного, воин хотел бежать, но тут же умер.

Кипрскую икону Божией Матери, а также ее списки (копии) почитают как чудотворные.

Кого еще почитают сегодня по новому православному календарю в Украине:

праведного Закхея, епископа Кесарийского;

преподобного Феодора Трихину;

святителей Григория и Анастасия Синаита, патриархов Антиохийских;

преподобного Анастасия, игумена Синайской горы,

а также мученика Гавриила Белостоцкого.

20 апреля в этом году начинается вторая неделя после Пасхи - время, известное как Проводная неделя, Проводы (другие названия - Поминальная, Фомина неделя, Радоница). Даты этой недели ежегодно меняются: в 2026 году она приходится на период с 20 по 26 апреля включительно (как в новом, так и в старом календарях). В это время по церковной традиции поминают усопших - верующие посещают храмы, молятся об упокоении душ родных, приходят на кладбища, чтобы почтить их память и делятся пасхальной радостью, которая, по церковному пониманию, распространяется и на мир иной.

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю

По старому стилю 20 апреля чтят память преподобного Георгия Исповедника, митрополита Митиленского - ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник в старом календаре, а также об обычаях и запретах дня.

20 апреля - что можно и что нельзя делать сегодня

В день памяти Кипрской иконы Богородицы обращаются с молитвами к Божией Матери - просят помощи при тяжелых и неизлечимых болезнях, исцеления от паралича, а также защиты от эпидемий.

Каждый день Поминальной седмицы имеет свое значение и наполнен особыми традициями. Считается, что в эти дни души умерших "приходят" в родные дома, чтобы разделить пасхальную радость с живыми. Понедельник поминальной в народе называют Проводами.

Этот день, как и остальные в течение недели, нужно начинать с молитвы об усопших. Если нет возможности пойти в церковь, можно помолиться дома и зажечь свечу, однако хотя бы раз за неделю верующие стараются подать поминальные записки. Короткая молитва, которую читают в эти дни:"Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего (имя), прости ему согрешения вольные и невольные, даруй ему Царство Небесное и сотвори ему вечную память".

Главное правило этого периода - не терять пасхальную радость и продолжать приветствовать друг друга словами "Христос воскрес!". Наши предки в эти дни особенно ценили семейное общение: навещали родных, помогали близким, приглашали гостей. Для усопших и сейчас принято накрывать поминальные трапезы с пасхами и крашенками, а затем символически "проводить" обратно.

Также важной частью этой недели считаются добрые дела. Помощь нуждающимся - продуктами, вещами, посильной поддержкой - воспринимается как проявление милосердия и памяти об ушедших. Такие поступки не только помогают другим, но и наполняют самого человека теплом и ощущением, что рядом есть доброта и участие.

Главное правило этого времени - уважение к тем, кого уже нет. Не следует говорить о покойных плохо или вспоминать старые обиды: какие бы разногласия ни были при жизни, после смерти человека его поминают только с добром.

Также в эти дни осуждаются ссоры, грубость и раздражение. Считается недопустимым повышать голос, сквернословить, обижать детей и пожилых, а также отказывать в помощи. Милостыня может быть разной - не только деньги, но и еда, вещи или просто доброе слово.

Важно помнить, что пасхальная радость продолжается еще сорок дней после Пасха, поэтому уныние, конфликты и злость в этот период считаются особенно нежелательными.

В народном календаре этот день известен как Федор Неводник и существуют особые бытовые запреты:

нельзя поминать усопших крепким алкоголем или приносить его на кладбище;

не принято устраивать шумные праздники, свадьбы или отмечать именины;

нельзя отказывать в милостыне - плохая примета, которая может обернуться нуждой;

запрещено ссориться и конфликтовать - считалось, что это огорчает души предков.

До полудня не занимаются тяжелой работой - это время посвящают подготовке поминального стола и молитве. Также в старину избегали рыбалки и не ставили неводы, связывая это с природными циклами и нерестом рыбы.

Народные приметы о погоде 20 апреля

Погодные приметы дня связывают с погодой и будущим урожаем:

зацвела мать-и-мачеха - скоро наступит устойчивое тепло;

ясная ночь - возможны заморозки;

много шишек на елях - будет хороший урожай пшеницы;

снег на Поминальной неделе - может повториться и в мае;

гроза - к хорошему урожаю пшеницы.

В этот день особенно радуются первому грому: если он мощный и раскатистый, то это сулит богатый год с урожаем не только на полях, но и в лесу.

