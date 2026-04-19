Украина стала влиятельнее, теперь страны конкурируют за сотрудничество с нами, - Сибига

Украина укрепляет свою роль на мировой арене и вызывает новый уровень интереса со стороны других стран. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью Укринформу по итогам участия в 5-м Анталийском дипломатическом форуме.

По словам министра, сейчас существует определенная конкуренция за внимание Украины. Он отметил, что сейчас наша страна позиционируется по-другому.

"Мы стали гораздо более субъектными. И на этот раз у меня было очень много запросов на встречу, запросов о налаживании взаимодействия от партнеров, которые раньше вообще не видели Украину на своих радарах. Это как раз о признании наших возможностей, свидетельство положительных результатов этой проактивной политики, которая сейчас ведется", - сказал глава МИД Украины.

Сибига поделился, что в этом году на Анталийском дипломатическом форуме он получил рекордное количество запросов на встречи.

"Я не припомню, когда у меня было такое количество запросов на встречу во время многосторонних платформ. Даже сказал бы, что это определенная конкуренция за внимание Украины и за те возможности, которые открываются в сотрудничестве с Украиной. Мы становимся привлекательными, даем возможность взаимовыгодного сотрудничества. И это сотрудничество укрепляет Украину", - подчеркнул министр.

Сибига добавил, что Украина собирается усилить свое присутствие в различных регионах мира и находит возможности быть контрибьютором безопасности.

Украина окончательно "списала" США

Ранее профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюса в Шотландии писал в своей авторской статье для The Atlantic, что Украина больше не считает, что потеря США в качестве союзника приведет к неизбежному военному поражению.

Аналитик отметил, что, пока Украина пыталась сохранить отношения с США, американский президент Дональд Трамп "проявлял свою привязанность" к российскому диктатору Владимиру Путину, а также сократил военную помощь Украине и "регулярно оскорблял" украинское руководство, включая президента Владимира Зеленского. Теперь же Украина агрессивно ищет новых дипломатических и военных партнеров.

