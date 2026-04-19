В США мужчина застрелил 8 детей, много раненых, – Associated Press

Это самое большое число жертв в результате одной стрельбы в США за последние два года.

В США произошел новый случай так называемого "шутинга". Вооруженный мужчина застрелил 8 детей и ранил еще 10 человек в двух разных домах. Трагедия произошла в городке Шривпорт, штат Луизиана, пишет Associated Press.

По словам представителя местной полиции, детям было от 1 до примерно 14 лет. Среди жертв есть и родственники стрелка.

Сам преступник попытался скрыться с места стрельбы на угнанном автомобиле, но был застрелен полицейскими.

Личность преступника пока не разглашается, но, по данным полиции, это был взрослый мужчина. Сама же стрельба стала следствием "семейного конфликта".

Как пишет The Associated Press, это самая смертоносная стрельба в США с января 2024 года, когда в пригороде Чикаго были убиты 8 человек.

Стрельба в Киеве: последние новости

Как писал УНИАН, хаотичная стрельба по случайным прохожим на улицах Киева в субботу также стала следствием предшествующего бытового конфликта. По словам главы Нацполиции Ивана Выгивского, мужчина поссорился с соседом и начал стрелять из травматического оружия, после чего взял винтовку.

При этом жертв стрельбы, вероятно, могло быть меньше, если бы полицейский экипаж, первым прибывший на вызов, действовал более профессионально. В полиции признали, что их коллеги были дезориентированы и не отреагировали так, как того требуют инструкции.

