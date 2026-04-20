В Германии за год значительно сократилось число беженцев: в Die Welt назвали причины

Германия впервые с 2015 года занимает четвертое место в европейской статистике по предоставлению убежища.

В первом квартале 2026 года количество заявлений о предоставлении убежища в Германии сократилось почти на четверть, в частности, на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Die Welt.

Издание отмечает, что Германия впервые с 2015 года занимает четвертое место в европейской статистике по предоставлению убежища, хотя ранее на протяжении многих лет была лидером.

В целом, согласно конфиденциальному отчету Европейской комиссии, который имеется в распоряжении издания, в первые три месяца в стране было зарегистрировано 28 922 новых заявления о предоставлении убежища.

При этом больше всего заявлений было подано во Франции (34 643), за ней следуют Испания (32 630) и Италия (32 602). На последних местах находятся Венгрия (26) и Словакия (35).

Как сообщает издание, количество заявлений о предоставлении защиты от сирийцев уменьшилось на 63% – до 5556. Из Украины также поступило очень мало заявлений. Добавляется, что их количество составляет 4073 – это на 57% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Эксперты назвали уменьшение количества заявлений о предоставлении убежища от сирийцев и украинцев основной причиной резкого падения количества заявлений о предоставлении убежища в Германии", – говорится в статье.

Среди других причин сокращения количества заявлений эксперты называют новую, более жесткую политику ЕС в сфере предоставления убежища под руководством влиятельного комиссара по вопросам миграции Магнуса Бруннера и более строгую политику правительства Германии под руководством министра внутренних дел Александра Добринда.

Издание сообщило, что канцлер Германии Фридрих Мерц недавно после встречи с сирийским президентом Ахмедом аль-Шараа в Берлине заявил, что 80% сирийцев, проживающих в Германии, должны вернуться на родину в течение ближайших трех лет. В публикации приводятся данные, что в настоящее время в Германии проживает 940 000 сирийских граждан.

Согласно отчету, в Иране в результате войны с США и Израилем свою родину потеряли до 3,2 миллиона человек. Также данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) свидетельствуют, что на сегодняшний день 5,5 миллиона человек в Сирии покинули свои дома из-за насилия и отсутствия перспектив.

"Ситуация в странах Персидского залива также остается напряженной и сложной для мигрантов в регионе, среди которых только шесть миллионов человек из Бангладеш, которые в настоящее время находятся в регионе Персидского залива", – говорится в отчете.

Ранее УНИАН сообщал, что, как рассказали четыре министра по вопросам миграции Politico, Евросоюз готовится к волне беженцев, спасающихся от войны в Иране. Издание приводит данные, что в 2015 году более миллиона человек искали убежища в Европе, и многие из них бежали от гражданской войны в Сирии. Заместитель министра по вопросам миграции Кипра Николас Иоаннидес отметил, что ЕС "не может игнорировать возможность нового кризиса с беженцами". Агентство ЕС по вопросам предоставления убежища предупредило, что в Иране, население которого составляет 90 миллионов человек, "даже частичная дестабилизация может вызвать беспрецедентные по масштабам перемещения беженцев".

Также мы писали, что канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин и Киев будут совместно работать над облегчением возвращения в Украину граждан, получивших убежище в Германии. Мерц также заявил, что согласен с решением украинского правительства об ограничении выезда мужчин. Канцлер Германии отметил, что это необходимо, чтобы Украина могла себя защищать, чтобы было единство украинского общества. По мнению Мерца, в этом вопросе наблюдается ощутимый прогресс в интересах обеих сторон.

