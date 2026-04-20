Какая рыба полезна для кожи, сердца и общего здоровья: диетолог назвала своего фаворита

Эксперты называют эту рыбу продуктом, который действует как "уход изнутри".

Сардины - это небольшие рыбки, обладающие очень богатым питательным составом. Они содержат большое количество жирных кислот омега-3, которые способствуют работе сердца, нервной системы и противовоспалительным процессам в организме. Они являются источником витаминов D и B12, а также полноценного белка, которые играют важную роль в регенерации клеток. Об этом пишет WP kobieta.

Почему стоит есть сардины?

Сардины считаются одной из самых полезных морских рыб, которую стоит регулярно включать в рацион. Благодаря своему питательному составу они широко применяются в профилактике заболеваний и поддержании здоровья организма.

"Сардины богаты белком, недороги и являются одним из лучших источников незаменимых жирных кислот омега-3", - заверила диетолог Риан Стивенсон на vogue.co.uk.

Также эксперты называют сардины продуктом, который действует как "уход изнутри". Полезные жиры, содержащиеся в них, помогают восстановить естественный липидный барьер кожи, который способствует лучшему удержанию влаги в эпидермисе.

"Благодаря этому кожа выглядит более подтянутой, свежей и отдохнувшей. В контексте кожи их действие особенно ценно. Регулярное употребление сардин может поддерживать естественные защитные механизмы организма, уменьшать воспаления и улучшать общее состояние кожи. Кожа становится более устойчивой к пересушиванию, а ее структура - более эластичной и гладкой", - утверждается в материале.

Кроме того, регулярное употребление рыбы, богатой омега-3, может способствовать замедлению процессов старения кожи. Благодаря этой рыбе уменьшается видимость мелких недостатков, а цвет лица становится более ровным и естественным.

Как употреблять сардины, чтобы воспользоваться их полезными свойствами?

Самый простой способ - подать сардины на цельнозерновом хлебе вместе с авокадо, помидором и несколькими каплями лимонного сока. Их также можно добавлять в салаты, пасты для бутербродов или макароны.

Также сардины хорошо сочетаются с оливковым маслом, чесноком, каперсами и свежими травами. Диетологи советуют употреблять их регулярно, то есть по крайней мере 2-3 раза в неделю.

"Обязательно читайте этикетки. Некоторые марки консервированных продуктов до сих пор содержат добавленный сахар, избыток соли и другие добавки, поэтому, как и во всем остальном, важно обращать внимание на качество", - предупредила Стивенсон.

