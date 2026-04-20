В мире становится все больше рыжеволосых людей, и это сбивает ученых с толку

В мире становится все больше людей с рыжими волосами: исследователи обнаружили, что человечество продолжает эволюционировать. Причем, пишет Daily Mail, эволюция движется гораздо быстрее, чем считалось ранее.

Рыжеволосые люди встречаются относительно редко – их доля в мировом населении составляет менее 2 процентов. Но анализ ДНК показывает, что за последние 10 000 лет ген, отвечающий за рыжий цвет волос, стал более распространенным среди европейцев. Также стали встречаться чаще светлый тон кожи, меньшая вероятность облысения по мужскому типу, более быстрая походка и более высокий интеллект.

К числу дополнительных признаков, получивших распространение, относятся предрасположенность к целиакии, иммунитет к ВИЧ, устойчивость к проказе, более низкий риск ревматоидного артрита и более низкий процент жировой массы тела.

Ученые из Гарвардского университета, опубликовавшие исследование в журнале Nature, пока не уверены, какие преимущества для выживания могут иметь рыжие волосы в наше время.

"Возможно, рыжие волосы были полезны 4000 лет назад, – говорили они. – Или, может быть, они появились вместе с более важной чертой характера".

Для исследования ученые проанализировали древнюю ДНК почти 16 000 человек, проживавших в Западной Евразии на протяжении более 10 000 лет – на территории современной Европы и части Ближнего Востока. Они сотрудничали с более чем 250 археологами и антропологами для анализа ДНК.

В целом, они обнаружили, что большая часть генетического отбора ускорилась после внедрения земледелия, что отражает то, как различные признаки стали выгодными по мере перехода людей от охоты и собирательства к земледелию. Некоторые изменения кажутся логичными – например, развитие устойчивости к определенным заболеваниям. Но другие кажутся нелогичными, например, основные генетические факторы. После начала выращивания пшеницы резко возросло число факторов риска развития непереносимости глютена.

Поясняется, что генетические аномалии обычно являются результатом случайных мутаций, возникающих из-за ошибок при копировании ДНК родителей во время размножения. Большинство мутаций практически не оказывают никакого влияния, но если одна из них обеспечивает какое-либо преимущество в выживании, то это не так. В этом случае у носителя гена больше шансов прожить дольше и передать этот вариант своим детям.

Авторы планируют повторить исследование в Восточной Азии, Восточной Африке, Центральной и Южной Америке, чтобы выявить еще больше генетических вариаций. Они надеются, что это поможет в профилактике заболеваний и проложит путь для разработки новых методов для генной терапии.

Напомним, что геномное исследование показало, когда первобытные люди научились говорить. Исследователи считают, что это случилось примерно 135 000 лет назад. Эту дату рассматривают, как самый поздний возможный момент, к которому язык ранних людей уже должен был сформироваться.

