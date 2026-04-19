Глава патрульной полиции Украины подал в отставку

Глава патрульной полиции Украины Евгений Жуков подал в отставку. Об этом он сообщил во время пресс-конференции.

"Я как боевой офицер принял решение подать рапорт на увольнение с должности, которую я занимаю. Я думаю, так будет справедливо", - сказал Жуков.

Он отметил, что это решение было принято после скандала с патрульными полицейскими, которые 18 апреля прибыли на место стрельбы в Киеве, но сбежали.

"Они плохо сориентировались и оставили в опасности раненых гражданских людей. Очень позорный случай. Служебное расследование будет проведено и все руководители будут отвечать за эти поступки. Все руководители, которые являются начальниками у этих двух полицейских", - подчеркнул Жуков.

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский заявил, что Жукову найдут другую должность.

"Возможно, она будет связана с оказанием помощи именно по войне", - добавил он.

Действия полицейских во время теракта в Киеве

Напомним, что вчера, 18 апреля, мужчина открыл огонь по прохожим в Голосеевском районе Киева. Позже зашел в супермаркет, где взял людей в заложники.

На место происшествия прибыли бойцы специальных подразделений, которые вели переговоры со стрелком. После безуспешных попыток переговоров стрелка ликвидировали. В результате теракта погибло 6 человек.

Позже в соцсетях опубликовали видео, на котором патрульные, прибывшие на вызов во время теракта, сбежали, услышав звуки стрельбы. Впоследствии стало известно, что этих сотрудников на период проверки отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Вас также могут заинтересовать новости: