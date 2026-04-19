Глава патрульной полиции Украины подал в отставку

Глава патрульной полиции Украины Евгений Жуков подал в отставку. Об этом он сообщил во время пресс-конференции.
"Я как боевой офицер принял решение подать рапорт на увольнение с должности, которую я занимаю. Я думаю, так будет справедливо", - сказал Жуков.
Он отметил, что это решение было принято после скандала с патрульными полицейскими, которые 18 апреля прибыли на место стрельбы в Киеве, но сбежали.
"Они плохо сориентировались и оставили в опасности раненых гражданских людей. Очень позорный случай. Служебное расследование будет проведено и все руководители будут отвечать за эти поступки. Все руководители, которые являются начальниками у этих двух полицейских", - подчеркнул Жуков.
Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский заявил, что Жукову найдут другую должность.
"Возможно, она будет связана с оказанием помощи именно по войне", - добавил он.
Действия полицейских во время теракта в Киеве
Напомним, что вчера, 18 апреля, мужчина открыл огонь по прохожим в Голосеевском районе Киева. Позже зашел в супермаркет, где взял людей в заложники.
На место происшествия прибыли бойцы специальных подразделений, которые вели переговоры со стрелком. После безуспешных попыток переговоров стрелка ликвидировали. В результате теракта погибло 6 человек.
Позже в соцсетях опубликовали видео, на котором патрульные, прибывшие на вызов во время теракта, сбежали, услышав звуки стрельбы. Впоследствии стало известно, что этих сотрудников на период проверки отстранили от исполнения служебных обязанностей.