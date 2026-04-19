'Безграничное счастье': Тарабарова умилила кадрами со дня рождения дочери

Певица показала, как отмечали день рождения дочери Полины.

Известная украинская певица и продюсер детского "Евровидения-2026" Светлана Тарабарова устроила детскую вечеринку по случаю дня рождения младшей дочери Полины. Девочке исполнилось 3 года. Кадрами с празднования Светлана Тарабарова поделилась в своем Instagram.

Все участники мероприятия – старшие дети певицы, она сама и ее муж – были в розовом; фотозона в комнате также была оформлена в розовых тонах, как и праздничные воздушные шары. Именинница была одета в розовое платье, а на голове у нее был бант такого же цвета.

"3 года безграничного счастья… мы любим тебя! Спасибо, что выбрала нас своими родителями", – написала под видео Светлана Тарабарова.

На видео ее младшая дочь Полина задула свечку с цифрой 3 на нежном бело-розовом торте с ее именем, потанцевала с воздушным шариком и вместе с мамой пролистала свои фотографии в альбоме.

Певица воспитывает троих детей от мужа Алексея Бондаря – сына Ивана, дочерей Марию и Полину. Артистка призналась, что была бы не против в четвертый раз стать мамой, однако следующую беременность она не планирует в ближайшее время. Она заявила, что семья и дети для нее всегда в приоритете. По словам певицы, идеальный день для нее – это "когда нет обстрелов и рядом семья".

Как ранее писал УНИАН, Светлана Тарабарова трогательно поздравила мужа с годовщиной (фото).

Вас также могут заинтересовать новости: