Магнитные бури 20 апреля: будет ли шторм в начале недели (график)

Последние несколько дней на Земле фиксировали умеренную магнитную бурю.

Новая рабочая неделя начнется без магнитных бурь. Об этом свидетельсвтуют данные meteoagent.

На выходных ученые зафиксировали 6-балльнын возмущения - была умеренная магнитнная буря, однако сегодня ситуация уже должна стабилизироваться.

Британская геологическая служба также подтвержнвет ,что начало недели будет спокойным - магнитных бурь 20 апреля не ожидается.

Учёные раскрыли источник магнитных бурь на Солнце

Учёные приблизились к разгадке природы магнитных бурь, обнаружив источник ключевых магнитных процессов внутри Солнца. Исследование показало, что "магнитный двигатель", запускающий вспышки и корональные выбросы массы, расположен примерно на глубине 200 тысяч км под поверхностью.

Речь идёт о тахоклине – переходной зоне между радиационным слоем и конвективной оболочкой. Именно здесь формируются мощные магнитные поля, которые проявляются на поверхности в виде пятен и вспышек, влияющих на Землю.

Долгое время учёные спорили о месте возникновения магнитного поля, но теперь подтверждена ключевая роль тахоклины. Анализ показал, что потоки плазмы внутри Солнца образуют "рисунок бабочки", совпадающий с 11-летним циклом солнечной активности.

Также выяснилось, что изменения в глубине доходят до поверхности с задержкой в несколько лет. Это открывает возможность заранее прогнозировать будущие циклы активности Солнца и магнитные бури.

