Иран внимательно изучал опыт Украины в ходе войны, особенно в сфере беспилотников, – FT

Тегеран внимательно следил за действиями России, а также за тем, как Украина приспособилась к борьбе с гораздо более сильным противником.

Накануне многонедельной войны с Израилем и США Хоссейн Дадванд был одним из тех представителей иранских вооруженных сил, которые тщательно изучали войну в Украине, чтобы извлечь из нее стратегические уроки, сообщает Financial Times.

В публикации говорится, что Хоссейн Дадванд – командир, возглавляющий важное боевое училище к северу от Тегерана. Ему поручено обучать тысячи иранских солдат, проходящих через ворота его казарм, как воевать – и побеждать – на поле боя.

Указывается, что Дадванд изучал устойчивость украинского оборонного производства к использованию 3D-принтеров для массового производства дешевых дронов.

Издание отметило, что два года назад его рекомендации были опубликованы в престижном иранском издании по вопросам обороны. В частности, он призвал власти Ирана инвестировать в беспилотники, использовать более маневренные и мобильные боевые подразделения, а также модернизировать методы подготовки и ведения боевых действий.

Еще Дадванд предложил рассмотреть возможность применения искусственного интеллекта в вооружении.

Издание сообщило, что проанализировало более 300 таких статей, опубликованных за последние пять лет в десятке иранских изданий по вопросам обороны.

"Они дают уникальный взгляд на закрытое иранское руководство, в частности на то, что обсуждается внутри, как развиваются и меняются тактики и каким технологиям отдается приоритет", – отмечается в статье.

По данным издания, Иран внимательно изучал опыт Украины, особенно в сфере беспилотников. В частности, Тегеран пристально следил за действиями России, а также за тем, как Украина приспособилась к борьбе с гораздо более сильным противником.

Как отмечает издание, в прошлом году во время интервью Дадванд поделился, что Тегеран модернизировал учебники и методы обучения, чтобы учесть опыт Украины.

"Российско-украинская война была одним из случаев, которые мы тщательно изучали. Одним из важнейших моментов в этой войне стало широкое применение небольших дронов и искусственного интеллекта. Мы наблюдаем за внедрением передовых технологий, таких как искусственный интеллект, квантовая и нанотехнологии, в военную сферу", – рассказал он.

В частности, в статье, написанной в соавторстве Киумарсом Хейдари и Абдолали Пуршасбом – двумя влиятельными высокопоставленными командирами, ранее возглавлявшими иранскую армию, авторы назвали конфликт в Украине источником "новых угроз".

Издание сообщило, что бывший командующий ВВС Ирана Азиз Насирзаде, занимавший пост министра обороны и погибший во время авиаудара 28 февраля, в статье об ирано-иракской войне призвал Тегеран восстановить свой запущенный парк истребителей путем закупки Су-35 у России.

"Приобретение дорогостоящих истребителей Су-35 у России, судя по всему, стало причиной споров между различными видами вооруженных сил Ирана", – предполагается в публикации.

Добавляется, что Тегеран подтвердил, что продолжит закупку Су-35, которые еще не поставлены, вскоре после назначения Насирзаде министром обороны.

Примечательно, что Насирзаде в одном исследовании утверждал, что ВВС США становятся все менее эффективными из-за устаревания техники и провала программ модернизации.

Издание утверждает, что в документах, с которыми удалось ознакомиться, в общих чертах очерчено, как командирам лучше всего действовать в таких ситуациях, как захват судов в Ормузском проливе или отражение десантного вторжения.

"В первом случае авторы пришли к выводу, что лучшим является конфронтационный подход, тогда как во втором случае в качестве средства сдерживания указывалось на установку мин в прибрежных водах", – сообщило издание.

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что совместные усилия США и Израиля против Ирана еще не завершились. То есть, войне против Ирана еще не пришел конец. По словам Нетаньяху, "в любой момент могут произойти новые события". Он уверен, что Израиль и США достигнут своих целей и "принесут больше надежды и света свободным народам мира".

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети, что Военно-морские силы США перехватили иранское судно в Оманском заливе. Речь идет о грузовом судне TOUSKA под флагом Ирана. По словам Трампа, ракетоносный эсминец ВМС США USS Spruance выдал им четкое предупреждение остановиться. Президент США отметил, что поскольку иранский экипаж отказался подчиниться, поэтому "наш военный корабль остановил их, пробив дыру в машинном отделении".

