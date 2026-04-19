Ближний Восток может полностью покрыть дефицит дизтоплива для Украины, - Зеленский

Ближневосточные партнеры могут полностью решить проблему дефицита дизельного топлива для Украины. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью для национального телемарафона "Единые новости".

"С Норвегией мы говорим о газе. С Румынией мы уже достроим соответствующую инфраструктуру – также газ и электричество. Наши ближневосточные партнеры могут полностью решить вопросы дефицита нефти, дефицита дизельного топлива", – сказал он.

По его словам, Украине требуется 8 миллионов тонн дизельного топлива в год, и на этот объем у нас есть договоренности с партнерами из Ближнего Востока.

Дефицит топлива в Украине

Как сообщал УНИАН 17 апреля, дизельное топливо в Украине начало дешеветь. Согласно мониторингу Консалтинговой группы "А-95", с 13 по 17 апреля средняя оптовая стоимость дизельного топлива снизилась на 3,91 грн/л (84,38 грн/л). В то же время в розничной стоимости изменения пока более скромные. За 16 и 17 апреля дизельное топливо подешевело на 14 коп./л – до 91,25 грн/л.

Основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин после того, как Иран объявил о разблокировании Ормузского пролива, прогнозировал, что бензин и дизель значительно подешевеют. По его словам, если цены на нефть и газойл в дальнейшем не будут расти, стоимость дизельного топлива на границе упадет до 68-70 гривен за литр, а бензина – до 58 гривен за литр. Это означает, что стоимость дизельного топлива, например, на АЗС ОККО упадет до 80 гривен, а бензина – до около 70 гривен за литр. Вместе с тем, по словам Леушкина, не стоит ждать быстрого падения стоимости топлива, поскольку сети закупили его немалое количество по более высокой цене.

