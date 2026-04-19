Началось с ссоры между соседями: полиция установила хронологию стрельбы в Киеве

Первые выстрелы прозвучали из травматического оружия, а уже потом дело дошло до огнестрельного.

Поводом для стрельбы в Киеве, в результате которой погибли 6 человек и сам стрелок, стала бытовая ссора. Об этом рассказал на брифинге глава Национальной полиции Иван Выговский.

По его словам, полиция установила всю хронологию события, которое началось с бытовой ссоры между соседями.

"У него был при себе травматический пистолет. Он произвел выстрелы в сторону соседа, с которым у него был конфликт. Его (соседа – УНИАН) жена была рядом. После чего он забежал к себе в квартиру, взял это оружие, с которым затем пошел в супермаркет, поджег квартиру, облил жидкостью", – рассказал Выговский.

Как писал УНИАН, глава патрульной полиции Украины Евгений Жуков подал в отставку после вчерашней стрельбы в Киеве. Отставка стала реакцией на то, что двое патрульных, которые первыми оказались на месте стрельбы, просто сбежали, не попытавшись защитить гражданских или остановить преступника.

Криминалист Юрий Ирхин заявил, что действия этих полицейских фактически привели к тому, что граждан оставили без защиты. Эксперт считает эту ситуацию "достаточно позорной". Он подчеркнул, что по правилам правоохранители не должны убегать, а должны занимать оборонительную позицию, действовать против угрозы и, по крайней мере, инструктировать гражданских людей, как обезопасить себя.

