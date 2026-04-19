Россияне продвинулись вблизи села Резниковка в Донецкой области, - DeepState

Российские оккупанты продвинулись вблизи села Резниковка в Донецкой области. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

Напомним, что 17 апреля аналитики сообщали о продвижении россиян вблизи двух населенных пунктов Покровского района Донецкой области - Родинского и Лимана.

Ранее старший исследователь Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман отмечал, что цель России на 2026 год по захвату всей Донецкой области поставлена уже давно. Эксперт подчеркнул, что продвижение оккупантов в Донецкой области чрезвычайно медленное, так как Силы обороны Украины сосредоточены на обороне этого региона.

Видео дня

Война в Украине - последние новости

Ранее в DeepState сообщали, что за прошедшие сутки россияне продвинулись в вблизи двух населенных пунктов Сумской области вблизи границы. Речь идет о селах Проходы и Таратутино Краснопольской поселковой общины Сумского района.

Кроме того, в 225-м отдельном штурмовом полку Сухопутных войск ВСУ рассказывали, что в Запорожской области на одном из направлений россияне пытались прорвать украинскую оборону, перейдя в наступление на мотоциклах и грузовом автомобиле "Урал". Военные отметили, что враг понес значительные потери.

Украинские военные посоветовали россиянам сдаваться, "пока не поздно", и пообещали помочь безопасно добраться до места, где им "предоставят права человека и защиту в соответствии с Женевской конвенцией".

