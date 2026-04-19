Не прослужили и 10 лет: Австралия выводит из эксплуатации все самолеты C-27J Spartan

Австралия собирается досрочно вывести из эксплуатации весь парк военно-транспортных самолетов Leonardo C-27J Spartan. Многие из этих самолетов прослужили менее 10 лет, сообщает Aerotime.

Журналисты ознакомились с Национальной оборонной стратегией Австралии на 2026 год. В этом документе говорится о том, что страна откажется от флота Leonardo C-27J Spartan в пользу коммерческих самолетов для перевозки персонала и логистики в Тихоокеанском регионе. Точные сроки списания самолетов и конкретные типы замены пока не определены.

Отмечается, что вывод C-27J Spartan из эксплуатации является одним из девяти ключевых приоритетов для Военно-воздушных сил Австралии в рамках новой стратегии. Страна хочет сместить фокус на развитие дальней разведки, наблюдения и рекогносцировки, а также на усилении ударных возможностей.

Видео дня

Кроме того, журналисты добавили, что Австралия планирует интегрировать ракеты AGM-158 JASSM-ER и LRASM на истребители F/A-18F Super Hornet и F-35A, а также разработать гиперзвуковое оружие, инвестировать в беспилотный боевой самолет MQ-28A Ghost Bat и создать современную систему управления воздушными боями.

В издании напомнили, что первый самолет C-27J Spartan появился в парке Военно-воздушных сил Австралии в 2015 году. Уже к 2018 году был сформирован авиапарк из десяти таких самолетов, которые эксплуатировала 35-я эскадрилья на базе Амберли.

Кроме того, в издании добавили, что эксплуатация C-27J Spartan сопровождалась постоянными проблемами. Одной из главных проблем стали трудности с цепочками поставок, которые, вероятно, усугубились из-за закупок по программе FMS с привлечением американских посредников.

Также в издании отметили, что Австралия заказала 20 новых самолетов Lockheed Martin C-130J Super Hercules. Первые самолеты должны прибыть в страну в 2028 году.

ВВС США скупают самолеты, от которых отказываются мировые авиакомпании

Ранее в Slash Gear рассказали, что Военно-воздушные силы США потратят 400 миллионов долларов на подержанные Boeing 747, которые купят у немецкой авиакомпании Lufthansa. Причина заключается в переходе на новый президентский самолет.

Эти самолеты начнут эксплуатироваться к середине 2028 года. Сейчас роль президентского борта выполняют Boeing VC-25A. Они находятся на службе с 1990 года и базируются на значительно более старой платформе Boeing 747-200.

Вас также могут заинтересовать новости: