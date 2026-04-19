Трамп отказался от захвата острова Харг из-за опасений больших потерь, – WSJ

Переговоры с Ираном дают поводы думать, что склонность американского президента Дональда Трампа к риску иссякла, а его опасения усиливаются, пишет The Wall Street Journal.
Источники издания рассказали, что когда в США стало известно о падении американского самолета в Иране и исчезновении двух пилотов, Трамп несколько часов кричал на своих помощников. Вспоминал кризис 1979 года, когда иранцам удалось захватить американских заложников.
"Если посмотреть на то, что случилось с Джимми Картером… с вертолетами и заложниками, это стоило им выборов", – повторял Трамп, требуя немедленного освобождения пилотов. Пока военные США оценивали риски и проводили спасательную операцию, помощники "держали президента вне ситуационной комнаты". Он получал ежеминутные обновления, но не влиял на решения, поскольку "его нетерпение не считали полезным".
"Трамп борется со страхом отправить военных в опасную операцию, где кто-то может получить ранение, а кто-то не вернется домой", – рассказали источники издания.
По этим соображениям Трамп отказался отправлять американских солдат на захват острова Харг, откуда осуществляется 90 % иранского экспорта нефти. Хотя его уверяли, что миссия будет успешной, а захват этой территории обеспечит США доступ к проливу. Он опасается, что потери с американской стороны будут неприемлемо велики, рассказали источники. "Они станут легкой добычей", – сказал президент.
Издание напомнило, что Трамп строил предвыборную кампанию на лозунгах прекращения зарубежных войн. Но на президентском посту сделал ставку на то, что "сможет решить с помощью американских воздушных и морских сил проблему национальной безопасности, которая мучила семь предыдущих президентов".
Между тем война в Иране не близится к завершению, а важный торговый маршрут остается закрытым.
"Импульсивный стиль руководства президента еще никогда ранее не испытывался в условиях длительного военного конфликта. В отличие от успешной операции в Венесуэле, которая укрепила его уверенность в себе, Трамп сталкивается с более непоколебимым противником в лице Ирана, который пока не желает подчиняться его требованиям", – добавили авторы.
Война с Ираном – последние новости
Напомним, что президент США провел заседание для обсуждения ситуации с Ираном. Там говорилось, что если в ближайшее время не произойдет прорыва в переговорах, война на Ближнем Востоке может возобновиться в ближайшие дни.
В то же время некоторые сенаторы-республиканцы начали публично выражать обеспокоенность тем, что Трамп не озвучил четкого плана прекращения войны. Некоторые предупредили, что если плана не будет, а война пересечет отметку в 60 дней, то они прекратят ее поддержку.