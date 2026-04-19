Европа должна создать свой аналог Patriot за год, – Зеленский

Этот процесс идет параллельно с налаживанием производства ракет-перехватчиков для системы Patriot в Европе.

Европа должна иметь собственную "противобаллистическую систему", чтобы не зависеть от американских ЗРК Patriot. Работа в этом направлении уже ведется, и поставлена цель реализовать проект за год. Об этом в интервью телемарафону сообщил президент Владимир Зеленский.

Он рассказал, что страны Европы наконец получили лицензии на собственное производство столь дефицитных ракет для систем Patriot. Однако эффект от этого будет ощутим только после запуска производства.

Поэтому Зеленский продвигает идею создания в Европе собственной противоракетной системы по типу Patriot. По его словам, соответствующие переговоры ведутся с несколькими государствами.

"Нам нужно за год создать свою антибаллистическую систему. Это реально. Это очень сложно, но вопрос в компонентах", – сказал Зеленский.

Почему Patriot такой уникальный

Как писал УНИАН, ранее аналитик Олег Катков объяснял, что на данный момент для Украины фактически не существует альтернативы зенитно-ракетным комплексам Patriot, которые имеют доказанную эффективность в перехвате баллистических ракет. По его словам, другие системы, в частности SAMP/T, уступают по возможностям, а страны, обладающие аналогичными технологиями – Израиль и Южная Корея – не продают Украине свое вооружение.

Ключом к уникальности именно "Пэтриотов" являются ракеты-перехватчики PAC-3. Они эффективно уничтожают баллистические и гиперзвуковые цели путем прямого кинетического удара, гарантируя полное обезвреживание боеголовок. Они отличаются высокой скоростью, маневренностью и автономной системой наведения, что позволяет перехватывать даже быстрые и сложные цели. Кроме того, одна пусковая установка может нести до 16 ракет и прикрывать значительную территорию, что повышает способность отражать массированные атаки.

