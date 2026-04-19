Дронами-перехватчиками можно будет управлять из любой точки мира, – разработчик

Дроны стоимостью около 1 тысячи долларов уже сбили более 3 тысяч более дорогих воздушных целей.

Один из украинскихдронов-перехватчиков разработали крайне быстро – от первого прототипа до первого сбивания потребовалось около четырех месяцев, рассказал "Радио Свобода" представитель компании SkyFall.

"Это решение было сразу нацелено на Shahed. Конечно, P1-Sun противодействует сейчас Shahed, дронам "шахедного" типа, а также многим другим [дронам] с фиксированным крылом, разведчикам и камикадзе. Уже зафиксированы случаи сбивания Shahed с ракетами, с камерами на хвосте. Был даже Shahed с танковой миной и реактивные Shahed. У нас уже более двух тысяч подтвержденных сбиваний Shahed. И более трех тысяч сбитых воздушных целей всего", – рассказал разработчик.

Он уточнил, что эффективность перехватчика составляет от 80 до 100 процентов и зависит от погодных условий и навыков пилота. При этом перехватчики постоянно дорабатываются. Наибольшие усилия направляются в сторону дистанционного управления: "Им можно будет управлять из другого города или из другой страны, фактически из любой точки мира".

Также, по его словам, в разработке полная автоматизация изделия. Это может автоматизировать процесс поиска и уничтожения цели, что сделает перехватчик более эффективным.

Он также рассказал об интересе иностранцев. "С началом событий на Ближнем Востоке почувствовали повышенный спрос. Конечно, всегда был спрос на продукцию SkyFall. На "вампиры", "шрайки", P1-Sun были запросы и интерес со всего мира", – сказал он, не уточняя страны и запросы.

Заказчики, говорит он, ищут решения по средствам для многослойной системы ПВО. При этом SkyFall ожидает формата сотрудничества, который будет согласован государством.

"Приоритетом остаются потребности украинских военных и Сил обороны Украины, но мы можем помогать и странам-партнерам, и удовлетворять потребности на фронте. Для этого у нас есть производственные мощности, которые могут обеспечить до 50 тысяч перехватчиков в месяц", – отметил он.

При этом разработка компании на данный момент является самой дешевой среди перехватчиков в мире. Цена для украинской армии составляет около 1000 долларов. На экспорт цена будет выше, но это все равно будет "самый дешевый перехватчик в мире".

Развитие дронов-перехватчиков

Напомним, что Силы беспилотных систем впервые сбили Shahed дроном-перехватчиком, который был запущен с надводной платформы. Военные подчеркнули, что это новый уровень интеграции морских и воздушных беспилотных возможностей.

Добавим, что украинские операторы ранее установили рекорд по дальности управления дроном-перехватчиком. Оператор БПЛА из отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого 4 апреля уничтожил два российских Shahed дроном-перехватчиком STING, находясь на расстоянии 600 км от цели.

