Дроны вновь атаковали НПЗ в российском Туапсе, там бушует сильный пожар (видео)

На НПЗ несколько очагов пожара.

Дроны атаковали порт и нефтеперерабатывающий завод в Туапсе Краснодарского края РФ, в результате атаки там вспыхнул мощный пожар.

Местные жители публиковали фото и видео атаки дронов, на которых слышен шум дронов и работа ПВО, а также взрывы от столкновения с целью. Впоследствии появились и видео последствий атаки, на которых виден мощный пожар.

Местные власти уже подтвердили атаку на НПЗ и порт.

"Туапсе сегодня ночью подвергся еще одной массированной атаке беспилотников... В морском порту произошло возгорание", – написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

При этом на кадрах из соцсетей и согласно анализам, на НПЗ более десятка отдельных очагов горения, поэтому потушить пожар будет сложно. Утром над НПЗ все еще виден густой столб дыма.

Туапсинский нефтеперерабатывающий завод – единственный производственный комплекс с морским терминалом предприятия по обеспечению нефтепродуктами ПАО "Роснефть" – ООО "РН-Морской терминал Туапсе". Входит в состав нефтяной компании "Роснефть".

Последний удар по НПЗ в Туапсе был нанесен несколько дней назад

В ночь на 16 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли огневой удар по ряду важных объектов российского агрессора. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что был поражен нефтеперерабатывающий завод "Туапсинский". Он осуществляет переработку нефти заявленным объемом 12 млн тонн/год.

Также беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ во взаимодействии с другими подразделениями Сил безопасности и обороны (СБС, ССО, ГУР МОУ) поразили ряд инфраструктурных объектов нефтетерминала порта Туапсе. В результате удара повреждены глубоководные нефтеналивные стендеры, трубопроводная инфраструктура, а также емкости резервуарного парка морского терминала и Туапсинского НПЗ.

