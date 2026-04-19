ВМС США перехватили иранское судно в Оманском заливе, - Трамп

По словам Трампа, сейчас судно находится под контролем морской пехоты США.

Военно-морские силы США перехватили иранское судно в Оманском заливе. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

"Сегодня грузовое судно под иранским флагом TOUSKA, длиной почти 900 футов (274 метра) и весом, сравнимым с авианосцем, попыталось прорвать нашу морскую блокаду, но у них ничего не вышло. Ракетоносный эсминец ВМС США USS Spruance перехватил TOUSKA в Оманском заливе и выдал им четкое предупреждение остановиться. Иранский экипаж отказался подчиниться, поэтому наш военный корабль остановил их, пробив дыру в машинном отделении", - написал он.

Трамп отметил, что сейчас судно находится под контролем морской пехоты США. Он добавил, что корабль TOUSKA подпадает под санкции Министерства финансов США из-за своей предыдущей истории незаконной деятельности.

"Мы полностью контролируем судно и проверяем, что находится на борту", - подчеркнул президент США.

Трамп отказался от захвата острова Харк

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники писало, что президент США Дональд Трамп отказался отправлять американских солдат на захват острова Харг, откуда осуществляется 90% иранского экспорта нефти. Он опасается, что потери с американской стороны будут неприемлемо велики.

Издание напомнило, что Трамп строил предвыборную кампанию на лозунгах прекращения зарубежных войн. Но на президентском посту сделал ставку на то, что "сможет решить с помощью американских воздушных и морских сил проблему национальной безопасности, которая мучила семь предыдущих президентов".

