В Запорожской области россияне пошли в наступление на мотоциклах: ВСУ раскрыли подробности

Украинские военные советуют россиянам сдаться, "пока не поздно".

В Запорожской области на одном из направлений россияне пытались прорвать украинскую оборону, перейдя в наступление на мотоциклах и грузовом автомобиле "Урал".

Как сообщили в 225-м отдельном штурмовом полку Сухопутных войск ВСУ на странице в Facebook, враг понес значительные потери.

"Россияне, вдумайтесь: вас посылают в штурмы на "Уралах" – вас буквально утилизируют. А тем временем мы уже размотали четыре ваших полка и две бригады на одном только Гуляйпольском направлении", – отметили в подразделении.

Украинские военные советуют россиянам сдаваться, "пока не поздно", и обещают помочь безопасно добраться до места, где им "предоставят права человека и защиту в соответствии с Женевской конвенцией".

Как сообщал ранее УНИАН, россияне накапливают силы на юге Мирнограда на Донбассе, используя жилую застройку в качестве естественного укрытия. Как рассказал начальник коммуникаций 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ Владимир Полевой, "высотки Мирнограда и Покровска – как горы, как лес, стоящий перед российской логистикой и прикрывающий их радиогоризонт". Он утверждает, что попытки заглянуть за эти высотки с помощью ретрансляторов или разведчиков наталкиваются на активную работу российской ПВО. Даже новые дроны на оптоволокне в городе теряют эффективность.

Накануне мы писали, что россияне продвинулись вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области. По данным мониторингового проекта DeepState, враг добился успеха в Родинском и Червоном Лимане.

Военный эксперт, экс-пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев рассказал, что оккупанты резко изменили планы весенне-летнего наступления из-за активного уничтожения логистики. Он добавил, что активно уничтожается автомобильная техника врага, а это свидетельствует о сознательной и рациональной деятельности ВСУ. Уничтожается техника, призванная быстро преодолевать смертоносную зону "kill zone" на поле боя. Чем больше ее уничтожать – тем больше будет у врага нехватка ресурсов.

