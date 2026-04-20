Германия из гиганта автомобилестроения превращается в главный арсенал Европы, - WSJ

На фоне стагнации в экономике Берлин направляет заводы, рабочих и капитал на оружейную промышленность.

На фоне спада в автомобильной и тяжелой промышленности Германия переориентируется с автомобилестроения на производство оружия – и превращается в главный арсенал Запада.

Как пишет The Wall Street Journal, страна переживает самый длительный период стагнации со времён Второй мировой войны. По данным правительства, каждый месяц в немецкой промышленности исчезает около 15 000 рабочих мест. Компания Mercedes-Benz сообщила о падении прибыли на 49% в 2025 году, в то время как Volkswagen, второй по величине автопроизводитель в мире, заявил о снижении прибыли на 44% за тот же период и объявил о планах сократить 50 000 рабочих мест в Германии к 2030 году. Даже такие флагманские бренды, как Porsche, сообщают о колоссальных потерях: операционная прибыль упала на 98% по сравнению с 2024 годом.

Сейчас по всей промышленной зоне Германии производственные линии, которые когда-то обеспечивали экспортное чудо страны, перестраиваются в соответствии с механизмами европейского перевооружения. Простаивающие заводские цеха и уволенные квалифицированные рабочие перенаправляются в единственный сектор, который всё ещё масштабно расширяется - оборонку.

"Volkswagen ведет переговоры с израильскими компаниями с целью начать производство компонентов для израильской системы "Железный купол" к 2027 году. Многие компании ввели третью смену для производства оружия и боеприпасов для Украины. Перехватчики Patriot, долгое время являвшиеся исключительно американской продукцией, вскоре будут производиться в Германии для удовлетворения растущего спроса", - пишет WSJ.

В то время как традиционные оборонные компании часто имеют очень длительные циклы разработки и тратят годы на расширение производства, производители, закаленные в условиях жесткой конкуренции на автомобильном рынке, способны быстро наращивать масштабы, говорит Себастьян К. Шульте, глава производителя двигателей внутреннего сгорания Deutz.

Так, американский оборонный гигант Lockheed Martin выпускает всего около 620 ракет для Patriot перехватчиков в год, несмотря на огромный спрос, вызванный войнами между Россией и Ираном. В то же время Deutz, более гибкая компания, привыкшая к быстро меняющимся прихотям покупателей автомобилей, действовала настолько быстро, что теперь поставляет двигатели для систем Patriot, используемых Саудовской Аравией, а также для различных беспилотных систем и бронированной техники.

Ставка оправдалась: в отличие от многих автомобильных компаний, эта фирма не проводила массовых увольнений, поскольку рабочие перешли на оборонное производство. В прошлом году выручка компании выросла на 15%.

Оружие для Украины от Германии

Как заявил министр обороны Германии Борис Писториус по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, наша страна сможет получить сотни управляемых ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot в течение следующих четырех лет.

Также Украина получит дополнительные пусковые установки для систем противовоздушной обороны Iris-T. Кроме того, Германия профинансирует производство в Украине дополнительных дальнобойных дронов (DeepStrike).

