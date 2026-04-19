Турция готова провести прямые переговоры между президентами Украины и России, – министр

Эрдоган лично заявил об этой готовности в беседах с Зеленским и Путиным.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности организовать мирные переговоры по Украине на уровне президентов. Об этом рассказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, сообщает РБК-Украина.

Фидан уточнил, что президент Турции заявил о готовности организовать такие переговоры в ходе контактов как с президентом Украины Владимиром Зеленским, так и с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Турция готова присоединиться к продвижению мирного процесса в Украине на всех уровнях – как на техническом, так и на уровне лидеров. Мы готовы предоставить площадку для переговоров, обеспечить необходимую организационную поддержку и способствовать созданию условий для конструктивного диалога между сторонами", – подчеркнул турецкий министр.

Он сказал, что переговоры зависят не только от "нашего желания", но и от "готовности сторон".

Реакция МИД Украины

Глава украинского МИД Андрей Сибига прокомментировал возможность проведения переговоров в интервью "Укринформу". Он сказал, что Украина обратилась к Турции по поводу организации встречи Зеленского и Путина с возможным участием Эрдогана и Трампа

Он отметил эффективность турецкой дипломатии. По его мнению, этот потенциал стоит использовать для достижения мира в Украине.

"Мы обратились к Турции с просьбой рассмотреть возможность организации встречи на уровне президентов Зеленского и Путина с возможным участием президентов Эрдогана и Трампа. Мы готовы к этой встрече", – сказал Сибига.

Однако он отметил, что российская сторона избегает такой встречи:

"Единственное, что сейчас Путин скрывается. А украинский президент к такой встрече готов. Мы хотим закончить эту войну. У нас есть действенные предложения".

Как переговоры комментировали в России

Напомним, что глава российского МИД Сергей Лавров назвал возобновление переговорного процесса с Украиной "не приоритетным". Но такую возможность "воспринимают положительно".

Возможна ли встреча с Путиным для Зеленского

Добавим, что ранее президент Владимир Зеленский рассказывал, какой может быть его встреча с российским диктатором. Он отметил, что это будет встреча с врагом. По его словам, разговор может быть сосредоточен только на прекращении войны, чтобы она не началась снова.

Вас также могут заинтересовать новости: