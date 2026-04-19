Украина уже заключила соглашения о поставках дронов на Ближний Восток, – Зеленский

В частности, в Ормузском проливе могут появиться украинские морские дроны Magura и Sea Baby.

Украина заключила 10-летние соглашения о поставках дронов уже с тремя странами Ближнего Востока – Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Катаром. Об этом в интервью телемарафону сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, на продукцию Украины уже поступили запросы от 11 стран – не только Ближнего Востока, но и Кавказа. Всего планируется заключить не менее 10 различных договоров об экспорте определенных образцов украинского оружия, отметил президент.

"Предусмотрено совместное производство – строительство наших производственных линий как в Украине, так и в других государствах. Новые технологии, которые мы совместно разрабатываем вместе с тем или иным государством, в которые они инвестируют. И есть договоренность о финансировании на год соответствующего объема и зафиксированное количество лет", – рассказал Зеленский.

По словам президента Украины, морские дроны Magura V.5 и Sea Baby также входят в "дроновое соглашение". Поэтому потенциально в скором времени их можно будет увидеть, например, в Ормузском проливе. При этом Зеленский подчеркнул, что Украина может помочь с разблокированием этой транспортной артерии.

"Что касается защиты – можем появиться. Что касается конвоя – можем помогать", – отметил он.

Экспорт украинских дронов на Ближний Восток

Как писал УНИАН, после начала войны в Иране страны Ближнего Востока столкнулись с проблемой массированных атак "Шахедами", сбивать которые ракетами нерационально. Это сразу породило интерес к украинским дронам-перехватчикам.

В марте президент Владимир Зеленский совершил нечто вроде турне по странам региона, где обсудил с местными лидерами возможности сотрудничества в сфере вооружений.

Вместе с тем украинские оружейники опасаются, что пока украинская бюрократия медлит с выдачей разрешений на экспорт оружия, выгодный рынок могут перехватить конкуренты из Европы и США.

Вас также могут заинтересовать новости: