Рыбчинский скрывает третью жену: продюсер назвал причину

Известный украинский композитор, поэт и продюсер Евгений Рыбчинский сейчас состоит в третьем браке. Но кто его избранница, как она выглядит и чем занимается – неизвестно.

Более того, автор песен для звезд украинского шоу-бизнеса не планирует делиться подробностями личной жизни, потому что такая приватность и таинственность – желание его жены.

"Это не мое желание, это ее желание. Это же мой третий брак. И в двух предыдущих я был абсолютно открыт перед обществом, за что, собственно, и поплатился. Уже нет даже внутреннего и внешнего желания делиться сакральным, сокровенным. Выставлять свою любимую напоказ не хочу", – сказал Евгений Рыбчинский в интервью проекту "Ближе к звездам".

О новых отношениях он заговорил в конце прошлого года. Также в 2025 году семья Евгения Рыбчинского пополнилась – его старший сын Никита во второй раз стал отцом. Поэт и композитор стал дедушкой девочки по имени София.

Отметим, недавно Евгений Рыбчинский поразил сеть переводом хита "Береги", который написал его отец Юрий Рыбчинский.

Также, как ранее писал УНИАН, недавно Тони Матвиенко удалось уладить конфликт с Евгением Рыбчинским.

