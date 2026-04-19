Какие правонарушения чаще всего совершают военнослужащие: в ГУ ВСП дали ответ

Чаще всего среди военнослужащих фиксируются два правонарушения – самовольное оставление части и нарушение правил обращения с оружием, рассказал в комментарии Укринформу заместитель начальника Главного управления Военной службы правопорядка (ГУ ВСП) ВСУ, полковник Евгений Свидерский.

Свидерский добавил, что в случае систематического совершения данных правонарушений военнослужащими это создает ощутимые риски для успешного выполнения боевых задач подразделениями.

"На сегодняшний день среди наиболее распространенных правонарушений – самовольное оставление части, нарушение правил обращения с оружием, а также другие правонарушения против установленного порядка военной службы", – поделился заместитель начальника ГУ ВСП ВСУ.

Он подчеркнул, что дисциплина имеет критически важное значение для стабильности подразделений и выполнения боевых задач.

"Армия – это система, где все взаимосвязано. И если где-то возникает сбой дисциплины, это может повлиять на выполнение боевых задач. Поэтому влияние таких правонарушений всегда носит системный характер: оно сказывается не только на конкретном человеке, но и на подразделении в целом", – отметил Свидерский.

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам главы Офиса президента Украины Кирилла Буданова, Украина в течение последних шести месяцев выполняет минимальный план мобилизации. По его мнению, трудности с набором военнослужащих являются закономерными, поскольку война, начатая Россией против Украины, длится уже 12,5 лет. При этом Буданов отметил, что ситуация остается сложной, но контролируемой. Глава ОП считает, что соответствующие структуры обеспечивают выполнение поставленных задач.

Также мы писали, что Секретариат уполномоченного ВР по правам человека сообщил, что за первый квартал текущего года в Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека поступило 1657 обращений относительно вероятных нарушений со стороны ТЦК СП. Омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что с каждым годом количество жалоб на ТЦК растет. Приводятся данные, что в 2023 году было 514 обращений, в 2024 году – 3312, а в 2025 году – 6127. Чаще всего люди жалуются на то, что ТЦК нарушают права граждан, не подлежащих призыву на военную службу, права военнообязанных во время проведения военно-медицинской экспертизы военно-медицинскими комиссиями, а также обжалуют решения ТЦК и СП во время проведения мероприятий по мобилизации и отправке в воинские части.

Вас также могут заинтересовать новости: